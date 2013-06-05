《中国报摘》--中国证券报6月5日

* 头版头条:

--消息人士透露，上周中国有关部门召集证券公司及基金公司、期货公司召开闭门会议，研究草拟证券行业规划与发展战略，初步决定6月中旬定稿。会上来自监管部门的人士提出十年增长十倍的长远规划，并表示FICC(含定息收益、利率、商品、货币等)业务及证券公司融资业务将成为今年行业两大创新点。

* 其他:

--权威人士透露，目前已有约34家基金子公司获批，19家基金子公司已经开业，至4月底子公司业务规模已经超过600亿元人民币。

--中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，国债期货上市的各项准备工作已全部就绪。中金所拟首推五年期国债期货产品，目前合约、规则、系统准备已完成。

--国务院副总理马凯在湖北省和上海市就金融服务实体经济进行调研时表示，坚持市场化改革，在风险可控的前提下，有管理、有步骤地推进利率、汇率改革和资本项目可兑换。

--中国社科院学部委员余永定等人日前撰文指出，将2015年作为资本账户基本开放的时点具有较大风险，中国政府仍应审慎、渐进、可控、有序地开放资本账户，以维护中国宏观经济与金融市场稳定。

--万科 公布，5月实现销售面积122.6万平方米，同比增长19.61%；销售金额为141.6亿元，同比增长32.09%。

--继5月24日调价搁浅后，新一轮成品油调价窗口于6月6日再度开启。多家机构表示，在国际原油价格短期内反弹概率较低的前提下，6日国内成品油价格或下调60元/吨左右，成品油价格有望迎来今年以来最小下调幅度。

--中国国航 董事长王昌顺表示，今年航空业严峻形势不改，预计全年经营状况“前低后高”；国航暂不会涉足低成本航空，也不考虑收购国外航空公司和机场；对与南航A380的合作，公司持开放态度。

--上海期货交易所公布新修订的黄金、白银和螺纹钢三个期货品种标准合约，黄金白银期货最低保证金比例降至4%。

--广州交易所集团董事长李正希表示，广东有望9月启动基于总量控制下的碳排放权配额交易，预计初始发放的碳排放权配额将在5-6亿吨左右，将有四、五个行业的数百家企业纳入体系。(完)