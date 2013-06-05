欧洲经济指标预测--6月5日-6月12日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月3日当周 6月5-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.2% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +2.5% +2.0% 6月5日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 5月 47.5 47.0 0748 法国Markit服务业PMI 5月 44.3 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.3 0753 德国Markit服务业PMI 5月 49.8 49.8 0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 47.5 47.5 欧元区Markit综合PMI 47.7 47.7 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 53.0 52.9 0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -0.2% -0.2% 欧元区区内生产总值(GDP)(较上年同期) -1.0% -1.0% 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% -0.1% 欧元区零售销售(较上年同期) -0.8% -2.4% 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.60% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% 持平 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.6% -0.6% 1000 德国工业订单 4月 -1.0% +2.2% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 6月 0.50% 0.50% 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 +0.2% +0.5% 德国经季节调整进口(较前月) +0.5% +0.8% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差172 顺差176 0645 法国预算(亿欧元) 截至4月 -- 赤字310.3 0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 -- 逆差47 法国进口(亿欧元) -- 409.00 法国出口(亿欧元) -- 362.04 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差36 逆差34.7 英国全球贸易收支(亿英镑) 逆差88 逆差90.6 1000 德国工业生产(较前月) 4月 持平 +1.2% * 6月10日当周 6月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.1% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.9% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -0.9% 0800 意大利工业生产(较前月) 4月 -- -0.8% (较上年同期) -- -5.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负15.6 0900 意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第一季 -- 1.4% 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- -1.4% 制造业产出(较前月) -- +1.1% (较上年同期) -- -1.4% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国非农就业数据 第一季 -- -0.1% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.7% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字29 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 -- 减少0.73 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 -- 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至4月的三个月 -- +0.4% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) -- +0.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -- +1.0% (较上年同期) -- -1.7% (完)