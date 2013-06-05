中国证券:证券行业规划近期定稿,FICC及券商融资将成今年创新点--报载

路透上海6月5日 - 中国证券报周三引述消息人士的话称,上周有关部门召集证券、基金及期货公司召开闭门会议，研究草拟证券行业规划与发展战略，初步决定6月中旬定稿。其中FICC（固定收益、外汇和商品）业务及证券公司融资业务有望成为今年行业两大创新点。

报导指出，会上监管部门领导给部分券商布置了两大研究选题，一是参照海外市场经验，研究FICC（含定息收益、利率、商品、货币等）业务的方向及准则；二是研究证券公司融资业务的开展，包括质押、过桥贷款、并购融资等业务，这两项研究为期一个月。

此外，有参会人士透露，监管部门人士在会上表示，研究制订证券行业规划需秉持“改革、创新、开放、发展”的思路，并向行业提出十年增长十倍的长远规划。与会人士表示，十倍增长不仅仅指向财富管理规模，更是期望证券行业规模及净利润获得十倍增长。