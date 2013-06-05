中国证券:证券行业规划近期定稿,FICC及券商融资将成今年创新点--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 中国证券报周三引述消息人士的话称,上周有关部门召集证券、基金及期货公司召开闭门会议，研究草拟证券行业规划与发展战略，初步决定6月中旬定稿。其中FICC（固定收益、外汇和商品）业务及证券公司融资业务有望成为今年行业两大创新点。
报导指出，会上监管部门领导给部分券商布置了两大研究选题，一是参照海外市场经验，研究FICC（含定息收益、利率、商品、货币等）业务的方向及准则；二是研究证券公司融资业务的开展，包括质押、过桥贷款、并购融资等业务，这两项研究为期一个月。
此外，有参会人士透露，监管部门人士在会上表示，研究制订证券行业规划需秉持“改革、创新、开放、发展”的思路，并向行业提出十年增长十倍的长远规划。与会人士表示，十倍增长不仅仅指向财富管理规模，更是期望证券行业规模及净利润获得十倍增长。
在中国证监会前任主席郭树清的推动下,去年中国出台了数十项证券法规，推动券商业务创新。不过在证监会新主席肖钢3月上任以来，券商业发展基调逐渐偏向稳健。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。