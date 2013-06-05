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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 08:12 BJT

《汇市简讯》美元兑台币继续在近期29.80-30.00的区间内波动

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* 店头交易美元兑台币开盘报在29.89附近，隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报在29.89-91

* 美元兑台币继续在近期29.80-30.00的区间内波动

* 隔夜美股下跌，欧元上涨，市场人士在为事件风险/关键数据做准备

* 美元兑日圆以外亚洲货币料横盘波动，美元兑台币料不会远离29.90

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