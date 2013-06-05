美国经济：美联储准备评估购债措施，有可能“微调”政策--费希尔

沃克尔上周也对第三轮量化宽松政策发出警告，称央行通常会太晚撤出刺激举措。

费希尔周二并未再次呼吁央行立即缩减每月850亿美元的买债计划，尽管他重申其担忧。

他表示，今年货币政策协助推升通胀至高于美联储2%目标的可能性虽然“极低”，但买债计划，“充其量是像在推绳子一样的徒劳无功，从坏处想，将助长通胀预期，最终船上将燃起通胀的熊熊火焰。”

他并称，美国财政策的不确定性令企业不愿聘雇，削弱了美联储超宽松政策的效果。

费希尔表示，即便如此，近来就业增长和零售销售的情况暗示，经济复苏已经强劲到足以“令人看好消费在长期内将帮助就业成长逐步改善。”(完)