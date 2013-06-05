美国经济：美联储准备评估购债措施，有可能“微调”政策--费希尔

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
沃克尔上周也对第三轮量化宽松政策发出警告，称央行通常会太晚撤出刺激举措。
费希尔周二并未再次呼吁央行立即缩减每月850亿美元的买债计划，尽管他重申其担忧。
他表示，今年货币政策协助推升通胀至高于美联储2%目标的可能性虽然“极低”，但买债计划，“充其量是像在推绳子一样的徒劳无功，从坏处想，将助长通胀预期，最终船上将燃起通胀的熊熊火焰。”
他并称，美国财政策的不确定性令企业不愿聘雇，削弱了美联储超宽松政策的效果。
费希尔表示，即便如此，近来就业增长和零售销售的情况暗示，经济复苏已经强劲到足以“令人看好消费在长期内将帮助就业成长逐步改善。”(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。