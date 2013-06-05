企业并购：IBM将收购网站代管公司SoftLayer，设立云端服务部门

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
但IBM Global Technology Services资深副总裁Erich Clementi在与记者的电话访谈中表示，这次的收购案，IBM主要目标是要强化对大型企业的服务。
“我们是全球企业界最大的基础设施提供商，”他说。“这是我们的焦点所在。”
过去几年来，网站代管企业被视为是具吸引力的收购目标，因科技和电讯企业寻求改善企业云端服务的业务表现和成本效益。
IBM称，预期到2015年云端业务的年营收可达70亿美元。该公司设立了新的云端服务(Cloud Services)部门，将整合SoftLayer和IBM现有的服务。
IBM预期该交易将在第三季完成。
IBM股价周二下跌1.32%，报206.19美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛/王丽鑫)
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