企业并购：IBM将收购网站代管公司SoftLayer，设立云端服务部门

但IBM Global Technology Services资深副总裁Erich Clementi在与记者的电话访谈中表示，这次的收购案，IBM主要目标是要强化对大型企业的服务。

“我们是全球企业界最大的基础设施提供商，”他说。“这是我们的焦点所在。”

过去几年来，网站代管企业被视为是具吸引力的收购目标，因科技和电讯企业寻求改善企业云端服务的业务表现和成本效益。

IBM称，预期到2015年云端业务的年营收可达70亿美元。该公司设立了新的云端服务(Cloud Services)部门，将整合SoftLayer和IBM现有的服务。

IBM预期该交易将在第三季完成。