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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 08:19 BJT

日本股市：开盘小涨，日圆走跌抵销美股下滑的影响

路透东京6月5日 - 日本股市日经指数周三开盘小涨，为连续第二日上扬，美元回升至100日圆上方，抵销了美国股市下跌的影响。

日经指数 上涨0.2%至13,558.86点，东证股价指数 跌0.2%至1,123.81点。

投资人料将关注日本首相安倍晋三的演说，安倍预定将公布政府振兴经济增长的策略。(完)
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