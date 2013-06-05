国际油市：美国原油小幅升向94美元，就业数据公布前市场保持谨慎

布兰特原油 周二结算价上涨1.18美元报每桶103.24美元，逆转之前的跌势，因有传言称韩国将出台新激励举措，鼓励炼厂进口原油，这会提振需求。

美国4月贸易逆差扩大，进口上升抵消了出口的反弹。该数据说明即便需求情况还不错，但贸易可能会拖累第二季经济成长。

美国5月就业成长或许仅略微加速，表明经济形势仍在原地踏步，还没有好到促使美联储缩减货币刺激举措的地步。美国就业数据将于周五出炉。

美国石油协会(API)一周库存数据显示，美国原油库存下降780万桶，因进口下降，且炼厂活动升温。路透调查分析师原本预估为下降40万桶。

厄瓜多尔国有石油公司Petroecuador表示，该国最大的石油管道周五暂停运作后，现在问题已经解决，并恢复输送原油。(完)

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