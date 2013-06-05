国际油市：美国原油小幅升向94美元，就业数据公布前市场保持谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
布兰特原油 周二结算价上涨1.18美元报每桶103.24美元，逆转之前的跌势，因有传言称韩国将出台新激励举措，鼓励炼厂进口原油，这会提振需求。
美国4月贸易逆差扩大，进口上升抵消了出口的反弹。该数据说明即便需求情况还不错，但贸易可能会拖累第二季经济成长。
美国5月就业成长或许仅略微加速，表明经济形势仍在原地踏步，还没有好到促使美联储缩减货币刺激举措的地步。美国就业数据将于周五出炉。
美国石油协会(API)一周库存数据显示，美国原油库存下降780万桶，因进口下降，且炼厂活动升温。路透调查分析师原本预估为下降40万桶。
厄瓜多尔国有石油公司Petroecuador表示，该国最大的石油管道周五暂停运作后，现在问题已经解决，并恢复输送原油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/李爽 审校 白云)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。