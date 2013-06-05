《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月5日

*工商时报：

--寿险业投入长照产业有解。台湾行政院昨日开会决议，因政府财政困窘，且高龄化长期照护服务需求殷切，建议内政部检讨修正老人福利法，平行开放寿险业等民间公司投入长照产业。

--依据经济部对外销厂商的调查，今年计划在台扩产比率为58.61％，换算有156家，这是自调查以来，连三年上升。今年计划在大陆扩产的比率，掉到38.81％，家数104家，是连续三年下滑，显示台商对大陆的投资转趋观望。

--奢侈税届满两年，朝野立委要求检讨修订甚至废除，而率先提案检讨奢侈税的国民党立委孙大千再出招，另提案新增特别税房屋囤积税，明订一人一生一户才适用现行房屋税制，超出部分每栋将加重课5-10倍的房屋税。

*经济日报：

--以人头养房规避奢侈税，财政部祭出实质课税原则，税捐机关将追查买卖资金，找出幕后实际售屋获利者后，仍要课征奢侈税并加处三倍以下罚锾。

--毒淀粉事件可能严重影响台湾食品产业，中经院担心未来会进一步冲击到民间消费信心及物价稳定。虽然中经院公布5月采购经理人指数(PMI)55.3%，代表台湾的制造业5月景气还在水准以上，但细究其中结构，六大产业中以食品暨纺织业PMI下降最多，显示5月该产业的食品安全就牵连到产业景气。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。