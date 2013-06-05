《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*工商时报：
--寿险业投入长照产业有解。台湾行政院昨日开会决议，因政府财政困窘，且高龄化长期照护服务需求殷切，建议内政部检讨修正老人福利法，平行开放寿险业等民间公司投入长照产业。
--依据经济部对外销厂商的调查，今年计划在台扩产比率为58.61％，换算有156家，这是自调查以来，连三年上升。今年计划在大陆扩产的比率，掉到38.81％，家数104家，是连续三年下滑，显示台商对大陆的投资转趋观望。
--奢侈税届满两年，朝野立委要求检讨修订甚至废除，而率先提案检讨奢侈税的国民党立委孙大千再出招，另提案新增特别税房屋囤积税，明订一人一生一户才适用现行房屋税制，超出部分每栋将加重课5-10倍的房屋税。
*经济日报：
--以人头养房规避奢侈税，财政部祭出实质课税原则，税捐机关将追查买卖资金，找出幕后实际售屋获利者后，仍要课征奢侈税并加处三倍以下罚锾。
--毒淀粉事件可能严重影响台湾食品产业，中经院担心未来会进一步冲击到民间消费信心及物价稳定。虽然中经院公布5月采购经理人指数(PMI)55.3%，代表台湾的制造业5月景气还在水准以上，但细究其中结构，六大产业中以食品暨纺织业PMI下降最多，显示5月该产业的食品安全就牵连到产业景气。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。