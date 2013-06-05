全球金市：现货金小跌，因担心印度黄金需求放缓

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
在5月黄金买气飙升后，印度央行周二采取更严格的举措来抑制黄金进口，扩大禁令的范围，涵盖除了用于制造出口珠宝外的全部黄金进口。
产业专家称，新规范可能降低6月进口，而政府也持续在研究其他选项，以防央行的措施未能遏止进口。
周一的数据显示，尽管金价上扬，印度5月黄金进口仍跳增至约162吨，高于4月的142.5吨。印度正努力降低其经常帐赤字。
路透调查预估，美国5月就业成长可能仅小幅升高，暗示经济仍在低潮，尚不足以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币政策支持。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓减少0.27%至1,010.45吨。上周三持仓量增加，之后就一直维持不变。
线上贵金属市场BullionVault周二的调查显示，民间投资人的实货黄金买盘在5月放缓，之前曾出现数周的强劲低接买气。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。