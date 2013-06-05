全球金市：现货金小跌，因担心印度黄金需求放缓

在5月黄金买气飙升后，印度央行周二采取更严格的举措来抑制黄金进口，扩大禁令的范围，涵盖除了用于制造出口珠宝外的全部黄金进口。

产业专家称，新规范可能降低6月进口，而政府也持续在研究其他选项，以防央行的措施未能遏止进口。

周一的数据显示，尽管金价上扬，印度5月黄金进口仍跳增至约162吨，高于4月的142.5吨。印度正努力降低其经常帐赤字。

路透调查预估，美国5月就业成长可能仅小幅升高，暗示经济仍在低潮，尚不足以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币政策支持。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓减少0.27%至1,010.45吨。上周三持仓量增加，之后就一直维持不变。

线上贵金属市场BullionVault周二的调查显示，民间投资人的实货黄金买盘在5月放缓，之前曾出现数周的强劲低接买气。(完)

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