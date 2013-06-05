《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月5日

路透香港5月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较 。(1美元=7.7605港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-76.49，或-0.5%，报15177.54点。因投资者臆测美国联邦储备理事 会(FED/美联储)可能缩减刺激计划规模，遂抛售景气类股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 177.660 -0.27 15807 13.787 0.05 中国铝业 9.520 -3.25 27216 2.955 -0.50 中国移动 51.910 -0.65 118014 80.570 0.02 中国人寿 38.670 -0.39 35563 20.007 0.33 中石油 117.370 0.26 33441 9.108 0.42 中石化 103.110 -0.68 14604 8.002 0.27 汇丰 55.770 0.13 142165 86.561 0.07 中电信 47.650 -0.04 13420 3.698 -0.59 中国联通 13.670 -0.07 87693 10.609 0.08 兖州煤业 9.950 -2.64 74068 7.722 -0.88 华能国际 41.460 -0.53 17679 8.044 -0.82 南方航空 23.180 -0.30 5909 3.598 0.22 东方航空 16.460 -0.48 2434 1.277 -49.91 中芯国际 4.130 1.72 11468 0.641 -2.8 (完) (整理 赵红梅)