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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月5日

路透香港5月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较
。(1美元=7.7605港元 )
    
    美股道琼工业指数周二收低-76.49，或-0.5%，报15177.54点。因投资者臆测美国联邦储备理事
会(FED/美联储)可能缩减刺激计划规模，遂抛售景气类股。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       177.660   -0.27      15807            13.787       0.05
 中国铝业                       9.520   -3.25      27216             2.955      -0.50
 中国移动                      51.910   -0.65     118014            80.570       0.02
 中国人寿                      38.670   -0.39      35563            20.007       0.33
 中石油                       117.370    0.26      33441             9.108       0.42
 中石化                       103.110   -0.68      14604             8.002       0.27
 汇丰                          55.770    0.13     142165            86.561       0.07
 中电信                        47.650   -0.04      13420             3.698      -0.59
 中国联通                      13.670   -0.07      87693            10.609       0.08
 兖州煤业                       9.950   -2.64      74068             7.722      -0.88
 华能国际                      41.460   -0.53      17679             8.044      -0.82
 南方航空                      23.180   -0.30       5909             3.598       0.22
 东方航空                      16.460   -0.48       2434             1.277     -49.91
 中芯国际                       4.130    1.72      11468             0.641      -2.8
 (完)

 (整理　赵红梅)
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