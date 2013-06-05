《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较 。(1美元=7.7605港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-76.49，或-0.5%，报15177.54点。因投资者臆测美国联邦储备理事 会(FED/美联储)可能缩减刺激计划规模，遂抛售景气类股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 177.660 -0.27 15807 13.787 0.05 中国铝业 9.520 -3.25 27216 2.955 -0.50 中国移动 51.910 -0.65 118014 80.570 0.02 中国人寿 38.670 -0.39 35563 20.007 0.33 中石油 117.370 0.26 33441 9.108 0.42 中石化 103.110 -0.68 14604 8.002 0.27 汇丰 55.770 0.13 142165 86.561 0.07 中电信 47.650 -0.04 13420 3.698 -0.59 中国联通 13.670 -0.07 87693 10.609 0.08 兖州煤业 9.950 -2.64 74068 7.722 -0.88 华能国际 41.460 -0.53 17679 8.044 -0.82 南方航空 23.180 -0.30 5909 3.598 0.22 东方航空 16.460 -0.48 2434 1.277 -49.91 中芯国际 4.130 1.72 11468 0.641 -2.8 (完) (整理 赵红梅)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。