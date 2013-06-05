新债招标：中国七年续发国债收益率3.3506%，略低于预期--业内人士

路透上海6月5日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.3506%，略低于此前3.37%的市场预测均值。

业内人士并透露，该续发国债的边际中标收益率为3.3902%，首场投标倍数为1.8倍。

今日招标国债为今年第八期七年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；6月6日至6月7日进行分销；6月13日起与原发行部分合并上市交易。