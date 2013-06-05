新债招标：中国七年续发国债收益率3.3506%，略低于预期--业内人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.3506%，略低于此前3.37%的市场预测均值。
业内人士并透露，该续发国债的边际中标收益率为3.3902%，首场投标倍数为1.8倍。
今日招标国债为今年第八期七年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；6月6日至6月7日进行分销；6月13日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于4月17日首次招标发行的第八期记账式附息国债，票面利率3.29%，5月15日第一次续发，中标收益率为3.2788%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。