中国个股：万科前五个月实现销售额701.8亿元，同比增42.6%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 周三公告称，1-5月共实现销售金额701.8亿元人民币，较去年同期增长42.6%，依然保持快速增长势头。
公告指出，5月份万科实现销售面积122.6万平方米，销售金额141.6亿元；1-5月累计销售面积604.8 万平方米。 公告还指出，最近一个月万科共获得八个项目的土地储备，按项目权益计公司须支付土地款约36亿元。其中宁波高新区明珠路地块项目，计容积率建筑面积约10.6万平方米，万科全资拥有该项目，须支付地价款约9.57亿元。
万科A股周二收报11.86元，过去一个月累计上涨4.1%。(完)
欲了解相关详情，可点选深圳证交所网站（here） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。