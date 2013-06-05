《香港报摘》--其他报纸重要消息6月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*明报
--第三批通胀挂债券(iBond)受到市场热捧。综合各券商资料，iBond首日便录得逾4万宗孖展申请，涉及金额高达18.34亿港元，较去年大升50%。
--新股五洲国际录得1.7亿港元孖展认购，仅足额认购；至于中国和谐汽车更为惨淡，只录得750万港元孖展，远不及公开发售额2.44亿港元。
--运输及房屋局发出公告，回应有关捷星香港引入本地投资者的报道，表示是否以香港为主要营业地、以及股权分布，不是在港成立航空公司的唯一考虑条件，亦声明没有向任何航空公司提供任何投资建议。
*星岛日报
--行政会议决定，三层公务员的薪酬调整维持原判，中低层公务员加薪3.92%，高层公务员及首长级公务员加薪2.55%，追溯至今年4月1日生效。多个公务员团体对行会决定表示失望，但表明不会游行或罢工。
--继永隆银行调高人民币存款息率之后，南洋商业银行亦推出高达2.88厘的人民币存款优惠，起存额为10万元人民币新资金。有业界人士认为，现时仍难预料市场会否再掀加息战，须视乎大行反应。
--受制于一手条例及预售楼花同意书新方案，连月来已累积逾13,000伙新盘待批。新世界 旗下申请多时的元朗溱林，周二(4日)终获批售楼纸，为新例下首个取得预售的全新楼盘，将为市场提供236个新供应。
*苹果日报
--将军澳日前出康城第1期住宅首都的一个双号车位，被炒高至120万港元，贵绝整个将军澳，亦几近是天水围天丽苑绿表居屋的造价。该车位4年间急升值1.9倍。
--被指裁员后未有按法例赔偿的利丰 ，约10名深圳员工到其长沙湾总部示威，其后和平散去。利丰指事件已进入司法程序，难作任何承诺，被解雇的员工称，如集团愿意和解，并不介意撤回诉讼。
--上月底融创中国 及绿城中国 宣布，以近80亿元人民币，向郑裕彤女婿杜惠恺收购上海土地。据统计，郑裕彤家族自1993年取得地皮后，经过20年时间，地价已劲升逾10倍。
*东方日报
--5月再有5家中资及外资基金获批本港基金业务牌照，包括对冲基金鑫田基金管理、涌容(香港)资产管理，甚至加拿大教师退休基金。基金业指，人民币合格境外机构投资者(RQFII)、深圳前海发展及中港基金互认，吸引更多基金来港开业，藉此进军内地。
--中国食品 前日发盈警，主席于旭波坦言，中央限制 “三公消费”对中高端酒品消费带来长期影响，未来将透过优化品牌结构、扩展针对大众的销售渠道等措施改善销情。
*文汇报
--太古地产旗下Swire Properties Inc宣布，太古酒店旗下东隅品牌酒店正式落户迈阿密市中心，耗资10.5亿美元在Brickell CityCentre开展综合发展项目。
--中银香港 董事会公布，自周二(4日)起委任田国立为该公司及其主要营运附属公司中国银行(香港)的董事长及非执行董事。
--广汽集团 经历了自成立以来最大规模的高层人事变动方案，包括对集团多位副总经理及旗下多家公司负责人，近十多位高管进行了调动。有指这变动或与广汽集团母公司将被纳入穗国资资产管理平台有关。
*大公报
--内地品牌手表制销商时计宝 执行董事兼副行政总裁劳永生表示，今年内地整体零售市道放缓，近两个月同店销售增长录得双位数增长，产品定价亦不及以往进取，产品加价的安排亦有所延迟。
--瑞士宝盛料至2015年，亚太区除日本外，高资产净值人士，亦即拥有流动资产达100万美元以上，将由目前的217万人，增至282万人。其中香港高资产净值人士亦将会由目前约11.3万增至13.1万人，年增长约8%。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。