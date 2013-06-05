《香港报摘》--其他报纸重要消息6月5日

*明报

--第三批通胀挂债券(iBond)受到市场热捧。综合各券商资料，iBond首日便录得逾4万宗孖展申请，涉及金额高达18.34亿港元，较去年大升50%。

--新股五洲国际录得1.7亿港元孖展认购，仅足额认购；至于中国和谐汽车更为惨淡，只录得750万港元孖展，远不及公开发售额2.44亿港元。

--运输及房屋局发出公告，回应有关捷星香港引入本地投资者的报道，表示是否以香港为主要营业地、以及股权分布，不是在港成立航空公司的唯一考虑条件，亦声明没有向任何航空公司提供任何投资建议。

*星岛日报

--行政会议决定，三层公务员的薪酬调整维持原判，中低层公务员加薪3.92%，高层公务员及首长级公务员加薪2.55%，追溯至今年4月1日生效。多个公务员团体对行会决定表示失望，但表明不会游行或罢工。

--继永隆银行调高人民币存款息率之后，南洋商业银行亦推出高达2.88厘的人民币存款优惠，起存额为10万元人民币新资金。有业界人士认为，现时仍难预料市场会否再掀加息战，须视乎大行反应。

--受制于一手条例及预售楼花同意书新方案，连月来已累积逾13,000伙新盘待批。新世界 旗下申请多时的元朗溱林，周二(4日)终获批售楼纸，为新例下首个取得预售的全新楼盘，将为市场提供236个新供应。

*苹果日报

--将军澳日前出康城第1期住宅首都的一个双号车位，被炒高至120万港元，贵绝整个将军澳，亦几近是天水围天丽苑绿表居屋的造价。该车位4年间急升值1.9倍。

--被指裁员后未有按法例赔偿的利丰 ，约10名深圳员工到其长沙湾总部示威，其后和平散去。利丰指事件已进入司法程序，难作任何承诺，被解雇的员工称，如集团愿意和解，并不介意撤回诉讼。

--上月底融创中国 及绿城中国 宣布，以近80亿元人民币，向郑裕彤女婿杜惠恺收购上海土地。据统计，郑裕彤家族自1993年取得地皮后，经过20年时间，地价已劲升逾10倍。

*东方日报

--5月再有5家中资及外资基金获批本港基金业务牌照，包括对冲基金鑫田基金管理、涌容(香港)资产管理，甚至加拿大教师退休基金。基金业指，人民币合格境外机构投资者(RQFII)、深圳前海发展及中港基金互认，吸引更多基金来港开业，藉此进军内地。

--中国食品 前日发盈警，主席于旭波坦言，中央限制 “三公消费”对中高端酒品消费带来长期影响，未来将透过优化品牌结构、扩展针对大众的销售渠道等措施改善销情。

*文汇报

--太古地产旗下Swire Properties Inc宣布，太古酒店旗下东隅品牌酒店正式落户迈阿密市中心，耗资10.5亿美元在Brickell CityCentre开展综合发展项目。

--中银香港 董事会公布，自周二(4日)起委任田国立为该公司及其主要营运附属公司中国银行(香港)的董事长及非执行董事。

--广汽集团 经历了自成立以来最大规模的高层人事变动方案，包括对集团多位副总经理及旗下多家公司负责人，近十多位高管进行了调动。有指这变动或与广汽集团母公司将被纳入穗国资资产管理平台有关。

*大公报

--内地品牌手表制销商时计宝 执行董事兼副行政总裁劳永生表示，今年内地整体零售市道放缓，近两个月同店销售增长录得双位数增长，产品定价亦不及以往进取，产品加价的安排亦有所延迟。

--瑞士宝盛料至2015年，亚太区除日本外，高资产净值人士，亦即拥有流动资产达100万美元以上，将由目前的217万人，增至282万人。其中香港高资产净值人士亦将会由目前约11.3万增至13.1万人，年增长约8%。(完)