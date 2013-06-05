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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 09:15 BJT

美国经济：联储资产负债表必须要有个实际限制--费希尔

路透多伦多6月5日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示，美联储资产负债表必须要有个实际的限制，央行不能“无限制地”实施量化宽松。

“如果你们想问我，‘如果通胀率低于2%，我会不会支持出台更多宽松货币政策？’我的回答是不会。央行的资产负债表必须要有一个实际限制。我不知道具体该设定什么数字，但在大家开始认为这成为一个问题的地步时就该有个限制了...QE不能无限制地实施下去。”费希尔在多伦多发表的演说中称。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)
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