美国经济：联储资产负债表必须要有个实际限制--费希尔

“如果你们想问我，‘如果通胀率低于2%，我会不会支持出台更多宽松货币政策？’我的回答是不会。央行的资产负债表必须要有一个实际限制。我不知道具体该设定什么数字，但在大家开始认为这成为一个问题的地步时就该有个限制了...QE不能无限制地实施下去。”费希尔在多伦多发表的演说中称。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)