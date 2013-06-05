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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 15:07 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超42.73亿台币，累计五天卖超310.63亿

路透台北6月5日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超42.73亿台币，为连续第五天卖超，累计卖超达310.63亿；上日为卖超22.01亿台币。

三大法人今日合计卖超56.14亿台币，上交易日修正后为卖超44.99亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

6/5 -42.73 -2.54 -10.87 -56.14

6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r

6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r

本月累计 -131.36 -16.46 -25.63 -173.46

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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