《中国报摘》--其他报纸重要消息6月5日

**上海证券报**

--申银万国调研显示，5月中国四大行新增贷款投放约2,080亿元人民币，是今年以来四大行单月信贷投放最低值，申万因此将5月金融机构整体信贷投放预期由9,000亿下调至7,000亿。

--有关部门目前已批准了36个城市的线网规划和建设规划，总里程达到5,790公里，至2015末中国城市轨道交通运营总里程将达到3,000公里左右。

--财政部监督检查局昨日表示，2013年会计金融监督检查工作已全面启动，此次检查将厉行勤俭节约、职务消费、控制三公经费等作为检查重点。

**证券时报**

--记者获悉，券商资产支持证券回售业务不久有望开闸。所谓资产支持证券回售，是指发行人在购买证券后，在约定条款情况下赎回时支付给投资者资产的行为。

**第一财经日报**

--北京师范大学中国收入分配研究院执行院长日前表示，未来中国收入差距将处于一个高位徘徊状态，基尼系数在0.5的水平不断波动。但是继续扩大还是缩小，则取决于改革的力度和收入分配政策。

**人民日报**

--商务部新闻发言人姚坚表示，截至4月底，累计实际吸收外资金额1.3万亿美元，在全球排名中居第二位。(完)