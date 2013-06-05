《中国报摘》--其他报纸重要消息6月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--申银万国调研显示，5月中国四大行新增贷款投放约2,080亿元人民币，是今年以来四大行单月信贷投放最低值，申万因此将5月金融机构整体信贷投放预期由9,000亿下调至7,000亿。
--有关部门目前已批准了36个城市的线网规划和建设规划，总里程达到5,790公里，至2015末中国城市轨道交通运营总里程将达到3,000公里左右。
--财政部监督检查局昨日表示，2013年会计金融监督检查工作已全面启动，此次检查将厉行勤俭节约、职务消费、控制三公经费等作为检查重点。
**证券时报**
--记者获悉，券商资产支持证券回售业务不久有望开闸。所谓资产支持证券回售，是指发行人在购买证券后，在约定条款情况下赎回时支付给投资者资产的行为。
**第一财经日报**
--北京师范大学中国收入分配研究院执行院长日前表示，未来中国收入差距将处于一个高位徘徊状态，基尼系数在0.5的水平不断波动。但是继续扩大还是缩小，则取决于改革的力度和收入分配政策。
**人民日报**
--商务部新闻发言人姚坚表示，截至4月底，累计实际吸收外资金额1.3万亿美元，在全球排名中居第二位。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。