中国新债：中信证券周五起发行150亿元公司债，5年和10年期各半

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周三公告称,将于周五起发行150亿元人民币公司债，五年期和10年期的初始发行规模各为75亿元，两个品种间可互相回拨。
公告称，五年期品种的票面利率预设区间为4.5-4.9%；10年期品种的票面利率预设区间为5-5.4%；最终票面利率由发行人和保荐人海通证券 根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。
本次发行的债券采用单利按年付息，起息日为周五（7日）。经中诚信证券评估公司评定，发行人主体信用评级和债券信用评级均为AAA。本次发债募集资金全部用于补充公司营运资金。
本次中信证券公司债将采取网上发行和网下配售相结合的方式，发行人及保荐人将在周四向网下投资者进行利率询价，并最终确定发行利率，周五网上认购和网下发行同时开始，下周五（14日）网下发行截止，17日公布发行结果。发行后该债券将申请在上海证交所上市。
华泰证券 周三亦公告称，其稍早发行的100亿元公司债券，五年期中标利率为4.68%，10年期债券中标利率为5.1%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。