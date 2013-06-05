中国新债：中信证券周五起发行150亿元公司债，5年和10年期各半

路透上海6月5日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周三公告称,将于周五起发行150亿元人民币公司债，五年期和10年期的初始发行规模各为75亿元，两个品种间可互相回拨。

公告称，五年期品种的票面利率预设区间为4.5-4.9%；10年期品种的票面利率预设区间为5-5.4%；最终票面利率由发行人和保荐人海通证券 根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。

本次发行的债券采用单利按年付息，起息日为周五（7日）。经中诚信证券评估公司评定，发行人主体信用评级和债券信用评级均为AAA。本次发债募集资金全部用于补充公司营运资金。

本次中信证券公司债将采取网上发行和网下配售相结合的方式，发行人及保荐人将在周四向网下投资者进行利率询价，并最终确定发行利率，周五网上认购和网下发行同时开始，下周五（14日）网下发行截止，17日公布发行结果。发行后该债券将申请在上海证交所上市。