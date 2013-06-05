港报社评：捐地建屋应不设条件，两大问题须从长计议--明报6月5日

香港急需土地建屋之际，恒基地产主席李兆基表示有意捐出7幅新界农地以兴建「上车盘」售予年轻人，但它是一把双刃剑，牵一发动全身。若李兆基「无条件」捐地，让政府按社会整体利益决定土地的最佳用途，会令情况变得较单纯。

李兆基月前已经表示有意捐出农地，由政府兴建并免补地价售予年轻人。任何人愿意捐出家财扶助弱势社群改善生活，都是值得欢迎的。然而，该构思隐藏不少问题，有待厘清，当中包括以下两大问题：

（1）这些农地是否适合建屋，会否破坏原有乡郊的环境，值得关注。此外，土地位处乡郊，配套的基建涉及的公帑投资如何？前立法会议员李永达昨日指出，新发展区若建好了道路基建，附近的土地价格就会上升，若捐出的土地附近有相关发展商拥有的其他土地，公众会觉得政府可能有利益输送的嫌疑。

（2）专供年轻人上车是否公平合理？香港目前已有居屋政策，协助有需要人士置业。如今建议免补地价兴建上车盘售予年轻人，等同在现存的制度上加建另一层的「另类青年居屋」，其申请资格如何设定等等，都必须深入研究。

政府房屋政策必须连贯及一致，谁应获资助，理据必须充分。土地是珍贵资源，年轻人到底是否社会上最有需要置业的一群，劏房户及年轻有子女的家庭会否更有急切需要，若政策独厚年轻人，只会令最有需要的人反而得不到资助。

要释除公众疑虑，较佳的做法是地产商无条件捐出土地，让政府毋须被捐献者的建议所规限，这将有助消除利益输送的疑虑，亦更彰显捐地者的无私奉献。