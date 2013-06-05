表格：台湾5月末外汇存底为4,066.16亿美元，创历史新高--央行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北6月5日 - 台湾央行周三公布，5月末外汇存底为4,066.16亿美元，创历史新高，且较上月增加14.22亿美元或0.35%。央行称主因外汇存底投资运用所致。
央行并表示，5月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,393亿美元，占外汇存底约59%。此比例为2011年8月以来最高，前高为2011年7月占比60%。
若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。
依据美国财政部的资料，3月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额达1,890亿美元，较上月修正后减少10亿美元。按照美国财政部的资料，自去年12月起，台湾已连续四个月减持美国国债。来自台湾持有者大宗可能来自台湾央行、寿险、银行或企业等。
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化：
外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)
金额按市价计算
(亿美元) (亿美元) 2013年
5月底 4,066.16 +0.35 2,393 59
4月底 4,051.94 +0.82 2,358 58
3月底 4,018.90 -0.54 2,234 56
2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56
1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55
2012年
12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55
11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55
10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51
9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54
8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51
7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50
6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50
5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52
4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53
资料来源：台湾央行(完)
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