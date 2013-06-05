港报社评：人币不打货币战，中央须防冲击--经济日报6月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
人民银行行长周小川指不会让人民币竞争性贬值，明示不参加环球货币战，既有利塑造中国负责任大国形象，更可助推人币国际化。惟要赢取这些中长期利益，中央还须妥善缓减热钱与出口两大眼前冲击。
人币滙价上周曾回软，惟过去两个交易日又再走强。此因内地传媒前天指，周小川明言，中国不会参加国际货币战争。市场遂憧憬中央提高对人币升值的容忍度，人币可再升。
中央却拒打货币战，相信是中央在权衡利害后，认为利大于弊，中长期可取，此至少有三方面因素。
其一，塑造负责任大国形象。目前环球多国争相量宽，为全球经济添乱。中国不加入货币战，可凸显中国是国际社会中负责任的持份者。 其二，助推人币国际化。中央藉宣示不会让人币竞相贬值，向国际社会表明人币是负责任货币，以行动增强国际投资者持有人币的信心，增强人币国际化的动力。 其三，加快国内产业升级转型。中央表明不会加入货币战，警示中国的廉价出口优势将不再，只有加快升级转型、提高产品增值，才会有未来。 因此，人币不加入竞相贬值大潮，实有其争取中长期利益的盘算。惟中国的负责态度，反增添人币升值预期与压力，眼前已惹来两大冲击。 一是，人币前景续看涨，国际热钱势更汹涌到中国，令资产泡沫愈吹愈胀；二是，内地出口企业经营困境势更严峻，将拖累出口与经济。 故中央要从担当大国责任中获好处，还需有力地化解当前负面冲击。只有如此，中央才能做到长短期兼治，在环球货币混战中成真正赢家。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。