港报社评：人币不打货币战，中央须防冲击--经济日报6月5日

人币滙价上周曾回软，惟过去两个交易日又再走强。此因内地传媒前天指，周小川明言，中国不会参加国际货币战争。市场遂憧憬中央提高对人币升值的容忍度，人币可再升。

其一，塑造负责任大国形象。目前环球多国争相量宽，为全球经济添乱。中国不加入货币战，可凸显中国是国际社会中负责任的持份者。 其二，助推人币国际化。中央藉宣示不会让人币竞相贬值，向国际社会表明人币是负责任货币，以行动增强国际投资者持有人币的信心，增强人币国际化的动力。 其三，加快国内产业升级转型。中央表明不会加入货币战，警示中国的廉价出口优势将不再，只有加快升级转型、提高产品增值，才会有未来。 因此，人币不加入竞相贬值大潮，实有其争取中长期利益的盘算。惟中国的负责态度，反增添人币升值预期与压力，眼前已惹来两大冲击。 一是，人币前景续看涨，国际热钱势更汹涌到中国，令资产泡沫愈吹愈胀；二是，内地出口企业经营困境势更严峻，将拖累出口与经济。 故中央要从担当大国责任中获好处，还需有力地化解当前负面冲击。只有如此，中央才能做到长短期兼治，在环球货币混战中成真正赢家。