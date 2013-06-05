港报社评：尊重机制，公仆加薪免争议--文汇报6月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
公务员事务局局长邓国威昨天宣布，行政长官会同行政会议决定，按照薪酬趋势调查指标建议给公务员加薪：高层及首长级加薪2.55%，中层及低层公务员均加薪3.92%。多个公务员团体表示不满，指加幅未能追上通胀。但是，薪酬调整机制并不是与通胀挂鈎的机制。公务员团体应明白尊重机制的重要性：一方面可维持加薪的稳定性及可预期性；另一方面有利维护公务员和政府的形象。
政府向公务员建议的加薪方案，考虑了多方面因素。建议的加薪方案与早前公布的2013年薪酬趋势调查结果的薪酬趋势净指标一致。对于此次的加幅较公务员要求的为低，邓国威表示，薪酬调整机制并不是与通胀挂鈎的机制。舆论已指出，机制侧重于效益较好的大公司的薪酬趋势，往往使公务员的加薪幅度高于市场水平。
有公务员团体指政府建议的加幅，如变相减薪。但是，薪酬趋势调查委员会进行调查时，基本通胀是3.7%，因此此次加薪建议，中、低层薪金级别公务员加3.92%，已略高于通胀。若公务员薪酬水平过分高于市场水平，会引发争议，影响社会和谐。
有公务员团体指加薪幅度无考虑到公务员士气等因素，但公务员士气不是只看薪酬调整，公务员的士气主要来自对服务市民的责任感和使命感。公务员的薪酬由纳税人支付，若公务员薪酬水平过分高于市场水平，对纳税人不公平。公务员团体离开机制要求加薪，也不利于维护公务员形象。公务员加薪按机制办事，令纳税人感到公平、公正和具公信力，有利维护公务员和政府形象。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。