港报社评：尊重机制，公仆加薪免争议--文汇报6月5日

公务员事务局局长邓国威昨天宣布，行政长官会同行政会议决定，按照薪酬趋势调查指标建议给公务员加薪：高层及首长级加薪2.55%，中层及低层公务员均加薪3.92%。多个公务员团体表示不满，指加幅未能追上通胀。但是，薪酬调整机制并不是与通胀挂鈎的机制。公务员团体应明白尊重机制的重要性：一方面可维持加薪的稳定性及可预期性；另一方面有利维护公务员和政府的形象。

政府向公务员建议的加薪方案，考虑了多方面因素。建议的加薪方案与早前公布的2013年薪酬趋势调查结果的薪酬趋势净指标一致。对于此次的加幅较公务员要求的为低，邓国威表示，薪酬调整机制并不是与通胀挂鈎的机制。舆论已指出，机制侧重于效益较好的大公司的薪酬趋势，往往使公务员的加薪幅度高于市场水平。

有公务员团体指政府建议的加幅，如变相减薪。但是，薪酬趋势调查委员会进行调查时，基本通胀是3.7%，因此此次加薪建议，中、低层薪金级别公务员加3.92%，已略高于通胀。若公务员薪酬水平过分高于市场水平，会引发争议，影响社会和谐。

有公务员团体指加薪幅度无考虑到公务员士气等因素，但公务员士气不是只看薪酬调整，公务员的士气主要来自对服务市民的责任感和使命感。公务员的薪酬由纳税人支付，若公务员薪酬水平过分高于市场水平，对纳税人不公平。公务员团体离开机制要求加薪，也不利于维护公务员形象。公务员加薪按机制办事，令纳税人感到公平、公正和具公信力，有利维护公务员和政府形象。