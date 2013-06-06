专栏节选：热钱涌全球--股市将成唯一出路--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自6月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 以前坐上计程车，认识我的司机朋友，经常会问我台股怎么看，哪一档股票可以买？但过去一年来，情况显然有了很大的转变，问我台股怎么看的人变少了，显然受到证所税造成台股量缩的影响，很多散户都退场了。不过热中投资理财的国人，仍然四处寻找出路。

这半年来，我被问到最多的问题是澳币还可不可以买？南非币怎么看？也有的问到黄金会不会继续下跌？还有问到贝莱德世矿基金套牢，要不要认赔杀出？有人问到联博高收益债，还可不可以继续加码？

**黄金面临ＱＥ退场之后的新考验**

从这些问题来看，国人投资理财方式多元，台股已不是唯一的选择。吸金最多的都是海外基金的高收益债，要不然就是天然资源基金，或是新兴市场股票基金，再来就是高息货币，或是黄金。这些现象在在显示国人投资变得愈来愈多元，这是好现象；不过过去对的投资，再往下看，很可能不是放诸四海皆准的投资定律。

今年全球投资开始出现「颠覆传统」的现象，一些十几年来涨不停的投资标的，纷纷出现前所未有的转折。第一个最显着的标的是稀有金属，黄金、白银、钯金、白金都出现跌势，其中又以黄金最具代表性。

这一波金价的大涨势从一九九九年每盎司二五一．九七美元起，到二○一一年涨到一九二三．七美元，其实已见顶了；不过市场上看好黄金者仍此起彼落，哈佛大学教授罗格夫曾高喊金价上看一万美元，看三千或五千美元的也不在少数。看好黄金的人认为世界各国政府大印钞票，央行增持黄金；加上中国人、印度人热衷囤金，金价买盘强劲，易涨难跌，于是投资黄金成了全球投资人共同的信念。

不过金价涨到一一年已是强弩之末，来到一九二三．七美元后，呈现高档震荡局面；到了今年四月出现两日回档一四％的戏码，跌破一五三五美元颈线的金价，一口气跌到一三二一．五美元，反弹不过一五○○美元，只到一四八七．五七美元又折返。短线黄金形成一三○○至一五○○美元的一个箱形区间盘整，长线金价仍看跌。

上一波的黄金大多头出现在一九八○年，在那个十年中，油价从一桶四美元左右大涨到四十一美元；金价在废除金本位之后，一盎司从三十四美元、六十八美元，最后飙升到八七三美元，大涨二十多倍，回档跌到天价约三分之一。那一波把黄金推向天际的是石油生产国的人民，这次黄金大多头，除了各国央行争相购金，这几十年富起来的中国人及印度人是最大推手。现在这些该买的买盘都进场之后，黄金回档将等待下一个大行情的推手，谁是另一个黄金大户？

但眼前黄金必须面临美国ＱＥ（量化宽松货币政策）退场之后的新考验。ＱＥ若退场，美元将从弱势变强势，美元走高，将是金价的大杀手；接下来是一直在○至○．二五％低档的利率也将从谷底回升，利率升高，将是黄金最大天敌，金价将长线看跌。短线来看，一一年二月的起涨点一三○○美元是短底支撑；但若美元走高，利率回升，金价长线的底部区很可能退向○八年金融海啸压回最低的六六八美元左右。

白银在一一年一度到达每盎司四十九．九七美元，已回到一九八○年华特兄弟炒白银创下的五十美元天价附近，大户解套，白银也出现大回档转折，长线的最大支撑可能回到一○年元月的十四．七七美元附近。白金的大颈线支撑约在一三五○美元附近，白银与白金趋势看跌。

美元止跌回升，利率向上看的长线趋势，也显现在软硬商品上面。在贵金属方面，镍价每吨从五一八○○美元跌到一四八五○美元，跌幅高达七一．三％；而锌、铝、铜、铅、锡，跌幅都在三至四成。软商品中，黄豆每英斗从一七九四．七五美分跌下来，目前在一五○一美分；玉米每英斗从八七三．七五美分，跌到目前六六五美分；小麦每英斗从最高的九四七．七五美分折返到七○二美分，算是底部支撑强势，可能与这是民生必需品有关。

**原物料渐退烧，金砖四国货币贬、股市跌**

不过非民生必需品的咖啡从每磅三○六．二五美分跌到一二六．五五美分；糖价从每磅三十六．○八美分跌到十六．六六美分；棉花每磅从二七七美分跌到八十一．四二美分，跌幅都在五成到七成，跌势不轻。若再把美国开发页岩气成功，油价长线看跌，美国天然气价格从○八年最高的每百万英热单位十三．六九五美元跌到一．九○二美元，跌幅超过八成，这已让大家对全世界狂印钞票，通膨会来临的期待暂时落空。

ＣＲＢ期货价格指数在金融海啸前，一度大涨到四七三．九七，如今跌到二八五．九一，都代表通膨压力短期内不会成为投资市场关注的焦点。最近最受瞩目的是，过去几乎不二价的铁矿石，开始出现反转崩跌走势，代表全世界过去把中国当世界工厂、基础建设迈入高峰期的原物料奔驰年代正式转向。

软硬商品从绚烂回归平淡，也让世界经济的版图出现了新的变化。首先是原物料生产国面临经济大调整，过去升值不已的货币、涨不停的股市，开始出现了巨幅的变化，今年以来，全球股市热气腾腾，要找到跌势的市场并不容易。

最近上证反弹回升，让中国股市出现了上涨走势，印度也绝地大反攻，今年拉出了三．七一％涨幅。不过今年金砖四国的调整仍然艰辛，其中油价看跌，影响俄罗斯经济，俄罗斯股市今年从一五二六．九八点跌到一三一九．○一点，跌幅达一三．六二％，是全球跌幅最大的市场。巴西里拉最近从一．九四一兑一美元回贬到二．一○六五；巴西股市更是从六○四一五．九三点跌至五三九四四．三六点，跌幅达一○．七一％。

过去金砖四国是投资显学，从○一年高盛首席经济学家欧尼尔开出第一枪，金砖四国的经济高成长，币值强力升值，股市持续大涨；到了今年明显出现大反转，除了人民币仍进入末升段的升值外，各国货币都贬值，股市下跌，经济降温迹象明显。金砖四国开始像黄金一般，出现十年奔腾之后的大调整。

因为原物料崛起的国家，巴西、俄罗斯都是典型代表，澳洲、加拿大、南非、纽西兰也是。今年澳洲就出现辛苦的调整，澳洲政府过去十九个月七度降息，拆款利率降到二．七五％，已是一九六○年以来的最低利率水准。过去澳币除了升值，还有高息的优势，如今这个优势尽失。

**高息货币持续十几年的多头，将告一段落**

国人投资外币，澳币经常是首选目标，原因是澳币已持续升值十几年，澳币兑美元在○一年是○．四七七元兑一美元，到了一一年创下一．一○八一的历史新高；投资澳币不但有高息优势，澳币还会升值，这种汇差与息差皆赚的现象，让全球投资人趋之若鹜，纽币、加币、南非币也都因天然资源，造成币值持续攀升的景象。未来若原物料价格持续走低，美元相对走高，这种持续十几年的多头走势，也将告一段落。

第三个是美国ＱＥ将近尾声，最近造成的美债与日债殖利率上扬的问题，我在上一期《今周刊》已经有详细说明。日本十年期公债殖利率一度飙升到一％，让安倍晋三打了冷战，日圆贬值及日股大涨趋势也突然休息。日圆到一○三．七三是短线贬值的下限，而日股在一五九四二．六点也可能要进入盘整。

美国十年期公债殖利率最近达到二．二三七％，三十年期殖利率到三．三七六％，相继来到高档，显示市场对美国结束ＱＥ后将升息，已有了一些期待。债息走高，债市压力也加大，而这对长期买债的投资人，尤其是高收益债与新兴市场债，压力将逐渐加大，债市由多转空机率加大。

这种长线多头走了很久的标的，潜藏的回档压力不可轻忽，像是从二○○○年以来，股价与市值大涨超过四○○％的苹果电脑，股价在去年九月就出现大回档。苹果电脑股价在○八年金融海啸袭来时，一度跌到七十八．二美元，一二年九月飙升到七○五．○七美元，如今跌回四四二美元。苹果股价的回档，也预告全世界高基期标的潜藏的回档压力。

**今年成熟经济体成吸金焦点，股市表现亮眼**

在黄金、澳币、原物料走跌，长债殖利率上扬的大环境变数中，今年的热钱何处去？看起来股市将成为热钱唯一的落脚处。美国公布房价回升，消费者信心指数来到七十六．二的六年新高；加上ＱＥ近尾声，资金明显将由避险资产转向风险资产，股市将成为最终的归宿。

首先今年全球股市牛市冲天，要找到下跌市场已不容易，除了前述俄罗斯与巴西股市的跌势，剩下去年股价创新高的墨西哥股市下跌六．七三％。另一个下跌的是受中国影响的香港国企股，今年下跌五．九八％，香港恒生指数几乎是零涨幅。原本弱势的市场韩国，在五月二十九日拉出○．七五％涨幅，也让今年股市出现涨势，换句话说，今年全球股市下跌的市场只有四个。

其次是资金集中在已开发国家，从美国道琼与Ｓ＆Ｐ五百指数创历史新高，接下来是德国、英国股市创历史新高。过去全球热钱往新兴市场跑，今年成熟经济体成了吸金焦点。今年以来，全球股票基金到五月二十二日为止，净买超美国五八一．九五亿美元，买超日本二八四．五亿美元，买超中国的金额只有十一．二八亿美元，显示资金往成熟经济体跑；日本股市今年以来大涨三七．八％，涨幅名列前茅，英国股市今年涨一二．三七％，德国涨九．○五％，美国大涨一七．九％，都是相当不错的表现。

台股在全球股市大涨声中，政府已充分意识到，证所税过去一年对股市与台湾经济造成的伤害，正在亡羊补牢，可望有落后补涨的涨势。今年台股累积涨幅八．二九％，相对是中等程度的表现。今年以来，外资卖超韩国股市四十四．○七亿美元，买超台湾四十七．二五亿美元，已可看出台股逐渐受外资青睐，若政府能帮投资人把信心找回来，台股将大有可为。

今年中、港、台三地相对全球都是低基期市场，全球热钱澎湃，水往低处流，中、港、台三地股市下档有限，应是值得全力一搏的市场！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.