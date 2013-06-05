港报财经评论：套利资金惹的祸--信报6月5日

套利资金惹的祸 /习广思

国际清算银行表示，央行量宽或称货币战的溢出效应集中在债市及汇市，这些措施带来的大量热钱把资产价格推向新高，股市甚至漠视疲弱经济状况及不明朗前景，继续在量宽魔咒下涨升，恐怕日后很容易受到冲击。BIS称，美国经济复苏前景趋向明朗，央行有望退市，国债息率将更波动，金融市场正常化是无可避免的过程。现时市场极不理性，谈退市的只有联储局，而且现距离联储局真正退市还有一段时间，意味着不正常的金融市场要正常化仍需要时日。港股闷局难破，资金由新兴市场套现未完，对中港股市影响较细，中国内地A股缺乏利好消息，股市继续好淡交战。恒指昨天窄幅上落，全日上升3点，收报22,285点，反弹或在22,500点见阻力，下跌则考验22,000点支持力。大市成交额548亿港元，沽空比率10.7%。要突破，可凭什么消息呢？

跳出恒指框框的话，大市有近500只股票上市，科技股、电子股是近期的强势板块，瑞声 股价再见新高；联想 有意转型，进一步发展智能手机，股价持续上涨；中芯 、信利 股价调整后见回稳。值得留意的是，与美国经济复苏相关的股份转强，创科 持续强势，伟易达 、敏华 绩后获看好。至于落后股虽然是寻宝地，但博反弹随时踩地雷，资源股可免则免，倒是航运股可以留意。另外，逐步转强的是一批体育零售股，安踏 似有转强迹象。内房壳股炒个不停，如果不是你杯茶，宁可旁观。内房股个别发展，有谈论价值。内房股去年第四季呈强势，年初开始全面调整，但内房股走势强弱已立见分明，最强两只内房股是世房 、华润置地 ，股价在3月反弹后仍未能突破年初高位。

内房股在第二季始终难见突破，一来是去年基数偏高，二是欠缺催化剂，但内房股的估值依然可取，强势内房是调整的收集对象。联储局主席贝南奇的讲话引起退市恐惧，金融市场在过去两个星期一片乱象。最明显的波动发生在债汇两市，还有日股。如何解释这一切？难道就是因为退市的恐惧？由高息股暴跌，到新兴市场债券急挫及资金流出，以及日股暴挫，这些都是今年以来最当炒的资产，之所以当炒，就是疲弱日圆提供了大量套利资金，而高息资产成为套利炒家的目标。

圆汇观望安倍讲话 /苏子

原先预期，在市场极度看好美元的大前提下，非美元货币如澳元及欧罗将在本周造好，而日圆或受利差交易活动影响而回复弱势，故美元兑日圆应可守着100心理关口不破。殊不知本周初美国公布的5月ISM制造业数据竟然意外地陷入萎缩，更创出4年来的最低水平，结果令市场有藉口把美元兑日圆显着推低至100心理关口以下，大杀日圆淡仓，并在大量美元兑日圆的止蚀沽盘推波助澜下，一度暴挫至98.84低位才能喘定跌势。幸而此低位刚好在50天SMA支持及20天保历加通道的99.1底部支持附近，汇价触及上述低位后，因未见有新的跟进沽盘入市，故得以迅即止跌回稳，随后主要在99-99.35激烈争持。

昨天亚洲市美元兑日圆所造的99.29低位，亦刚好在上述争持区顶部支持附近，未能再度考验99支持关口。从前晚及昨天欧洲市早段美元兑日圆的即市价位走势来看，相信不少实力不足的美元兑日圆长仓已被迫止蚀，汇价可望在前天的低位找到短期重要底部。不过，由于投资者正等待日本首相安倍晋三今早就经济增长战略发表讲话，故升至100.5水平附近时，不少投资者开始采取观望态度，限制了美元兑日圆进一步上升的动力。

今天安倍的讲话内容应有利日圆汇价走低，因此若昨晚美元兑日圆可以成功保持在100心理关口以上收市，今早当安倍讲话后已见美元兑日圆成功升至101关口以上波动的话，预料稍后将有甚高机会以大涨小回的形式，继续上试至上月22日的103.73高位。留意此高位阻力目前刚好在20天保历加通道顶部阻力附近，故一旦成功突破，后市预料将以单边市形式挑战105心理关口。