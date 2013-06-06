专栏节选：退场是好事，恐惧是好事--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自6月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

一个人滥用药物成瘾，就很难戒掉。但试想，如果所有人要一起经历断瘾症状，那会是什么状况？光用想的就令人毛骨悚然。没错，我指的瘾头正是全球央行ＱＥ（量化宽松货币政策）产生的低廉成本资金。

一九九四年，联准会（Ｆｅｄ）确认七年前美国爆发的储贷危机（savings and loan crisis）已落幕，而开始采取紧缩政策；结果债券市场首当其冲，成为杀戮战场，长债殖利率由五％飙升至八％，但股市整整一年却没动静。这正是当前有些人认为股市没什么好担心的理由之一：太多钱锁在债市太久，债券价格的任何崩跌，都可能会带动资金流向股市。这也是日股对利用通膨带动经济成长的安倍经济学如此买帐的原因之一。

事实上，全球长债利率已开始上扬，尤以美国涨幅最显着，台湾也是如此；由于短期利率仍在低档，殖利率曲线短期走势显得相当陡峭；这是件好事。二○○六、○七年间，殖利率曲线反转，长期利率低于短期利率时，就是苦日子要来临的征兆；这表示Ｆｅｄ将压低经济成长的速度。较陡峭的殖利率曲线有几个好处，例如鼓励资本支出，因为长期获利成长的展望改善了；银行也因存贷利差放大而受惠，会更倾向承作更具风险性的贷款。这也是日前台美银行股涨幅明显的原因之一。

柏南克和许多Ｆｅｄ成员已很清楚表示，他们尚未决定是否要结束ＱＥ，因为他们要确认经济可出现持续性的成长。相较于几年前的ＱＥ来得又快又猛，未来ＱＥ的退场只会缓慢进行。尽管Ｆｅｄ势必把美国利益摆第一，但也无法漠视世界其他地区的问题。如果ＱＥ太快退场，可能会把欧洲推向更深的衰退，日本刚萌芽的复苏也可能夭折，甚至让过度扩张的中国银行出现倒闭潮；一旦这些都发生了，也就没有所谓的「美国利益」。

虽然过去有几次曙光乍现，但又迅即消失的日本，现在似乎有迈向光明的迹象。安倍除了透过货币政策，给日本经济来一剂兴奋剂，还表示希望加入由美国主导的亚洲自由贸易协议ＴＰＰ（泛太平洋伙伴关系）。

当年中国加入ＷＴＯ后，被迫进行经济结构性改变；这些改变可能不会是自发性的。因此安倍也想藉由加入ＴＰＰ，改变国内部分深受保护的产业。只不过，当时中国的改革看似有助于刺激全球经济成长，如今看来却似乎不是那么一回事。

其实，只要市场对ＱＥ退场的恐惧持续蔓延，加上依旧充沛的流动性，或许ＱＥ退场是件好事，而且市场也需要恐惧推动更高的价格。目前消费者满手的储蓄，却只能创造很少的可支配所得。全球各地企业的获利都创新高，但却不愿将获利拿来投资。资本支出总会带动薪资成长，进而强化消费者的信心。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.