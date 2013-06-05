巴西经济：政府取消对外资投资当地债券的征税

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透巴西利亚6月4日 - 巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周二稍晚表示，由于预期国际流动性将下降，因此巴西将取消对以购买债券等固定收益资产为目的的流入投资资金课税。
“我们观察到流入巴西的国际流动性减少...我们正为资金进入巴西固定收益资产移除障碍，”曼特加在巴西利亚对记者表示。
该取消6%课税的规定，将于周三生效。最近几年由于巴西资产的收益率相对较高，因而吸引了投资者向海外借入便宜资金来投资巴西金融市场，导致巴西雷亚尔不断升值，巴西政府为阻升本币一再走高而开征外国投资税(IFO)。
上周巴西雷亚尔和其他新兴市场货币走跌，因预期在美国经济展现复苏迹象下，其宽松货币政策即将结束。
“这暗示国际市场的流动性可能会减少。这将对全球市场有利，”曼特加表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。