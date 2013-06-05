港报财经评论：混沌期淘金，低吸濠赌股--经济日报6月5日

混沌期淘金，低吸濠赌股 /林瑞芬

股市正处混沌期，中国内地经济疲弱复苏能否改善，以至对美国退市的安排时点也要揣摸，大形势仍看不到大升之势。个股中炒上落，抓紧盈利硬道理宗旨，锁定盈利具把握及预见性的股份为上。恒指昨收22,285，微涨3.33点，总成交额只有548亿港元，乏善足陈，受制22,500，反覆考验支持位22,000。对股市的威胁，不是日股的大上大落，而是美息抽紧上来，预示市场在准备美国联储局随时而来的收水行动。收水停买债或加息，都是显示经济现况趋佳的信息，但最担保不了的是收水的速度如何。有研究指1994年时，由于息率突破爬升得快，按图显示，短短98日，10年期美债息上涨逾30%底下，标普500指数同期就跌了7%。观乎现况2013年5月起，10年期美债息在短短39日，息率由低位1.66厘上升至一度高见2.16厘，上涨幅度达30%，与1994年雷同，但美股的表现就暂不一样，同期标普500指数先升后回，但期内仍录得升幅。市场未对美股产生恐慌，究竟是美债之抛空过快不合理，还是美股确有吸引力，有待观察。

周二建基美国经济复苏钱景明朗的敏华 ，股价勒都勒不住，公司主动回购，昨大幅抽升9.2%至9.04港元，按策略低吸之策略行不通，但起码获市场共识，股价才有此反应。另外，创科实业 再创52周新高位见21港元，收报20.9港元，升2.96%。今年初至今，能保持一浪高于一浪的股份确是有限，美国经济复苏受惠股固然是，濠赌股也是其中一大类。澳门刚公布了5月份博彩收入数据，增13.5%至296亿澳门元，为史上第二高，保持今年以来14.5%的增长势头，亦符合市场预期，行业继续于利润率较高的中场博彩市场找到增长较强势头。据德银发表报告认为，由于6月比较基数较低，增长料可加快至20%至25%。

澳博 5月公布已获批的路氹项目，项目总建筑面积为68万平方米，资本开支近日由220亿港元升至250亿港元，计划设700张赌枱，1,000部角子机及1,870间酒店客房，首期料2016年底开业。有项目在手，对中、长期业务有催化潜力，看高一线。花旗曾估计，该项目在首年完全投入营运后，将为EBITDA贡献约5.2亿美元，投资资本回报率约20%。另据德银估计，公司下一个公布的消息，很大机会是向常务董事梁安琪租用其在路(乙水)的澳门主题公园度假村项目用地，届时可增加6,000间酒店房，相信共同发展能带来协同效应，但资本支出将倍增至500亿港元。

5月数据难惊喜，国指走势续偏软 /余少文

中国内地股市再跌，国企指数一度失守牛熊分界线，即使周末开始派发5月宏观经济数据，料没有惊喜，大市或要继续偏软。由于中国下半年会有经济改革措施出台，维持大市愈跌愈吸引的看法。上证综合指数上日跌穿2,300点后，昨日再跌超过1%及录得四连跌，沪深指更五连跌，而国企指数曾跌穿俗称牛熊分界线的250天平均线，全日跌10点收10,537点，成交额在国指五连跌下回落至109亿港元，逆市上升主板H股亦回升至45%；而红筹指数跌12点收4,330点，成交额45亿，主要是受中国移动 昨日除息拖累。虽然官方制造业PMI好过预期兼回升，但非制造业PMI回落，认为经济复苏缓慢，而本周末开始公布的5月宏观经济数据，亦不寄予厚望，因为预期跟4月变化不大，甚至乎6月宏观数据也不会有太大变化，对大市难带来刺激。而本周末先出场是贸易数据，彭博预测数字显示，进、出口贸易增速会大幅放缓，由4月的双位数回落至单位数，料增长只有6.2%和7%。

国家统计局周日派发的CPI等数字，预期CPI轻微回升0.1个百分点至2.5%，PPI跌幅收窄0.1个百分点至负2.5%，固定资产投资可能微降0.1个百分点至20.5%，零售销售额增长则微升0.1个百分点至12.9%。统计局数字所见，5月跟4月的变化多是0.1个百分点上落，可以说难有惊喜。即使是下周才公布的货币供应量，料新增贷款回升至8,500亿元人民币，M2升幅回落至不足16%，都会是预期之内的事。不过，中国内地经济回升愈是乏力，反而可以憧憬中国下半年会有动作，至少不会收紧流动性，而会维持目前中性的货币政策，或是央行过去两周的收水行动，明显较5月上、中旬有所收敛的原因之一；而过去两个多星期的每期正回购和央票操作合计金额，每期由110亿元至280亿元人民币不等，昨日则为210亿元人民币。

央行去年6月减息，同时将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍，贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍，7月再减息又将贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍，已令内银股去年盈利增幅显着放缓；若然央行今年再调整利率政策，有机会上调存款利率浮动区间的上限至1.2倍，及下调贷款利率浮动区间的下限至0.6倍，将会进一步收窄内银股净息差。