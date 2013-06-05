中国期货：上期所发布连续交易细则，规定夜盘期间不办理出金

路透北京6月5日 - 为配合即将推出的夜盘交易，上海期货交易所周二发布连续交易细则，规定连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易，交易所不办理出金及有价证券提取业务。

上期所网站发布的《上海期货交易所连续交易细则》并称，开盘集合竞价在连续交易开市前5分钟内进行，日盘将不再进行集合竞价。若连续交易不交易，则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行。

但细则未明确连续交易的时间，仅表示该时间由交易所另行通知。此前上期所夜盘交易系统测试的通知显示，夜间交易时段为当日21:00至次日2:30。夜间集合竞价及其撮合时段为20:55－21:00。

此外，上期所还对黄金、白银和螺纹钢三个期货品种合约进行了修订，在配合夜盘推出的同时，也针对部分交易细节进行了调整。

黄金、白银、螺纹钢期货的每日价格波动限制均从原先的“上一交易日结算价±5%”调低为±3%。同时，三个期货合约最低交易保证金均被下调，其中黄金、白银调低至4%，螺纹钢降至5%。

此外，黄金期货最小变动价位将调整为0.05元/克，合约交割月份新设为最近三个连续月份的合约以及最近11个月内的双月合约。