中国期货：上期所发布连续交易细则，规定夜盘期间不办理出金

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月5日 - 为配合即将推出的夜盘交易，上海期货交易所周二发布连续交易细则，规定连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易，交易所不办理出金及有价证券提取业务。
上期所网站发布的《上海期货交易所连续交易细则》并称，开盘集合竞价在连续交易开市前5分钟内进行，日盘将不再进行集合竞价。若连续交易不交易，则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行。
但细则未明确连续交易的时间，仅表示该时间由交易所另行通知。此前上期所夜盘交易系统测试的通知显示，夜间交易时段为当日21:00至次日2:30。夜间集合竞价及其撮合时段为20:55－21:00。
此外，上期所还对黄金、白银和螺纹钢三个期货品种合约进行了修订，在配合夜盘推出的同时，也针对部分交易细节进行了调整。
黄金、白银、螺纹钢期货的每日价格波动限制均从原先的“上一交易日结算价±5%”调低为±3%。同时，三个期货合约最低交易保证金均被下调，其中黄金、白银调低至4%，螺纹钢降至5%。
此外，黄金期货最小变动价位将调整为0.05元/克，合约交割月份新设为最近三个连续月份的合约以及最近11个月内的双月合约。
黄金、白银期货合约的“交易时间”一栏里除此前的日间交易时段外，还增加了“交易所规定的其他交易时间”，但亦未指名具体时段。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。