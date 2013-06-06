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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 09:45 BJT

澳洲数据：4月贸易顺差为2,800万澳元，远低于分析师预估

路透悉尼6月6日 - 澳洲统计局周四四公布，澳洲经季节调整后4月商品/服务贸易收支顺差为2,800万澳元，路透调查预估为顺差2.15亿澳元。

澳洲4月经季节调整后商品/服务出口较前月下降1%,进口较前月增长1%

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

4月 3月

整体出口 25.419 25.721

整体进口 25.391 25.166

商品与服务贸易收支 +0.028 +0.555

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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