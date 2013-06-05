《香港重要政经日程》--6月5日-6月11日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
6月5日（周三）
-- 亚洲生物技术投资会议。
--10:30 汇丰五月采购经理人指数（PMI）公布
--10:00 中国人寿保险 股东周年大会。
--10:00 新鸿基有限公司 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
6月6日（周四）
-- 长城微光 公布年终业绩及一季度业绩。
--10:00 卓越金融 公布年终业绩。
--10:00 超威动力 股东周年大会。
--10:00 中国粮油控股有限公司 股东周年大会。
--10:00 中国建设银行 股东周年大会。
--10:30 中国环境资源 股东特别大会。
--09:00 中国铁建 股东周年大会。
--10:30 中国稀土 股东周年大会。
--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。
6月7日（周五）
-- 香港金管局发布5月香港外汇储备。
--08:30 洛阳钼业 股东周年大会。
--09:00 中国中冶 股东周年大会。
--09:00 比亚迪电子 股东周年大会。
--09:30 工商银行 股东周年大会。
--10:00 华润电力 股东周年大会。
--10:15 联合集团有限公司 股东周年大会、
--09:30 联合地产 股东周年大会。
--10:00 比亚迪股份 股东周年大会。
--14:00 畅丰车桥 股东周年大会。
--11:00 国开国际投资 股东周年大会。
--15:30 一化控股 股东周年大会。
--15:00 中国基建投资 股东周年大会。
--14:30 蒙牛乳业 股东周年大会。
--15:00 招商局中国基金 临时股东大会。
--12:00 中华汽车 股东特别大会。
--15:00 中国有色矿业 股东周年大会。
--14:30 壹传媒 公布年终业绩。
6月9日（周日）
-- 香港特区行政长官梁振英将在下午启程纽约，展开首次美国之行。
6月10日（周一）
-- 中国三迪 公布中期业绩。
-- 环科国际 公布年终业绩。
-- 华夏医疗 公布年终业绩
-- 森泰集团 公布年终业绩。
--09:00 南车时代电气 股东周年大会。
--09:30 科浪国际 股东周年大会。
--11:00 贵联控股 股东特别大会。
--10:00 卜蜂国际 股东周年大会。
--10:00 康宏理财 股东周年大会。
--14:30 国美电器 股东周年大会。
--10:00 金榜集团 临时股东大会。
--10:00 钧濠集团 股东周年大会。
--10:00 珠江轮胎 股东周年大会。
--10:00 中国数码信息 股东特别大会。
--11:00 泰丰国际 股东周年大会。
--14:00 顺龙控股 股东周年大会。
--10:00 中石化冠德 股东周年大会。
--15:00 奇峰国际 股东周年大会。
*6月11日（周二）
--09:00-17:30 第12届中国私募股权投资高峰。
-- 中华汽车 第二次中期股息。
-- 积华生物医药 公布年终业绩。
-- 寰亚传媒 公布第三季度业绩。
-- 普拉达 公布第一季度业绩。
--10:30 宝威控股 股东周年大会。
--11:00 中国全通 股东周年大会。
--11:00 中国海淀 临时股东大会。
--14:00 至祥置业 股东周年大会。
--15:00 长和国际实业 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。