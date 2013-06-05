台湾汇市：台币盘初横盘游走，低量交投整理待变

路透台北6月5日 - 台币兑美元 周三盘初于上日主要区间内横盘整理。对本地及全球经济的不确定性，以及货币政策的可能变化不明，令市场投资人却步。国际汇市隔夜及一早没有重大变化，台币只能冷淡以对，在实质买卖盘为主的少量交投中，以拖待变。

汇银人士指出，时序进入下半周，且明日韩国金融市场休市，令台币更失交投依据，市场预料本周剩余交易日台币将倾向量缩整理，除非今晚美联储褐皮书及其他数据出乎市场意料，否则将静待周五晚间的非农就业数据出炉后，于下周再厘清方向。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.895-29.920；上日则在29.880-930，央行上日作价收于30.020。

本地时间9:51时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1.21角报29.899。

交易员观察市场最新动态：

* 进出口商低量交投，外资亦不见明显交投方向

* 日圆、韩元、人民币均在平盘附近小幅波动

* 台湾CPI走低或令央行动用汇率工具先于利率工具，但暂无立即影响

* 无本金交割远期外汇(NDF)指标一个月美元/台币 持于29.900附近

* 开盘43分钟台北外汇经纪公司成交量萎缩至0.68亿美元，交投淡静

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.880-29.930

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