《中国债券市场每日交易备忘》--6月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国人民银行110亿元人民币三个月期央票上午招标，预计中标收益率2.9089% 农业发展银行至多200亿元六个月期贴现金融债10:00-11:00招标 奇瑞汽车20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行和工商银行主承 国中医药8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)广发银行主承 物产中大 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 山水水泥集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和广发银行主承 国信证券23亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工商银行和广发银行等主承 中信证券 40亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工商银行和农业银行等主承 大连德泰控股26亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行和兴业银行主承 天山股份 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 重庆江北嘴中央商务区投资集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 南昌市政公用投资控股7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 新疆金特钢铁股份5.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380202，票面利率6.1% 云南投资控股集团7亿元五年期固息债1380205，票面利率5.37% 华晨汽车集团控股10亿元五年期中票1382295，票面利率5.3% 江阴兴澄特种钢铁5亿元三年期中票1382296，票面利率4.93% 中国铝业公司60亿元九个月期超短期融资券011315002，票面利率3.9% 国泰君安证券30亿元三个月期短融071302006，票面利率4.02% 华润医药控股10亿元一年期短融041352026，票面利率4.05% 中国复合材料集团5亿元一年期短融041362026，票面利率4.47% 七匹狼 5亿元一年期短融041360042，票面利率4.8% 厦门翔业集团5亿元一年期短融041374002，票面利率4.20% 玖龙纸业(太仓)5亿元一年期短融041353045，票面利率4.67% ============================================================================ 三、缴款： 广发证券 40亿元三个月期短融 青岛海润自来水集团2亿元一年期短融 新誉集团2亿元一年期短融 沈阳焦煤5亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融041254023到期兑付，票面利率4.26% 新疆天山建材集团2亿元一年期短融041255012到期兑付，票面利率4.74% 大连国际 2亿元一年期短融041258031到期兑付，票面利率4.74% 富通集团5亿元一年期短融041262020到期兑付，票面利率4.95% 国泰君安证券15亿元三个月期短融071302003到期兑付，票面利率3.83% 第一创业证券6亿元三个月期短融071312001到期兑付，票面利率4.00% 财政部120亿元15年期固息国债010004付息，票面利率4.69% 国家开发银行500亿元10年期浮息债(一年定存基准)1202201付息，基本利差0.93% 嘉善国投10亿元七年期固息债1280168付息，票面利率6.80% 山东大众报业集团5亿元三年期中票1282188付息，票面利率5.06% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报周四报导称，从权威渠道获悉，上海浦东自由贸易区一揽子方案已送达国务院各委办会签，方案 中包括在自贸区先行先试人民币资本项目下开放，并逐步实现可自由兑换等金融创新；如各委办对方案无异议， 浦东自由贸易区最早将于7月正式获批。 --建立存款保险制度被诸多中国金融业人士视为利率市场化的必备前提，“相应配套的制度安排”。而最新的 央行表态则透露出，中国存款保险制度条件已经具备，可择机出台并组织实施。 6/8海关发布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差为181.6亿美元) 6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI) (4月为-2.6%) 居民消费价格指数(CPI) (4月为2.4%) 固定资产投资(不含农户) (1-4月为20.6%) 社会消费品零售总额 (4月为12.8%) 工业增加值 (4月为9.3%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/丁淑琴； 审校 边竞)