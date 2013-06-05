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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 10:07 BJT

标题新闻：新日铁住金称将寻求将产品价格上调近20%，以转嫁因日圆贬值带来的原料成本压力

注：按粗钢产量计，日本新日铁住金是全球第二大钢铁生产商。

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