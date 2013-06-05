台湾债市：五年券殖利率早盘陷于整理，等待明日10年增额券登场

路透台北6月5日 - 台湾五年券102/2 殖利率周三早盘在平盘附近整理，市场等待明日10年增额券102/6R发行前交易，以及周五的美国非农就业数据等变数的厘清。交易商预料，今日市况将会相当清淡，顶多锁定五年券殖利率在狭幅区间内当冲。

交易商也提及，今日一早柜买中心的借券系统出现问题，导致10年现券102/6无法借券。也让明日10年增额券102/6R发行前交易殖利率会如何开出增添诡谲气氛。预料今日102/2殖利率料随股市震荡，交易区间看在1.01-1.03%。