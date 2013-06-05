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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 10:15 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘陷于整理，等待明日10年增额券登场

路透台北6月5日 - 台湾五年券102/2 殖利率周三早盘在平盘附近整理，市场等待明日10年增额券102/6R发行前交易，以及周五的美国非农就业数据等变数的厘清。交易商预料，今日市况将会相当清淡，顶多锁定五年券殖利率在狭幅区间内当冲。

交易商也提及，今日一早柜买中心的借券系统出现问题，导致10年现券102/6无法借券。也让明日10年增额券102/6R发行前交易殖利率会如何开出增添诡谲气氛。预料今日102/2殖利率料随股市震荡，交易区间看在1.01-1.03%。

路透访问的分析师预期，5月美国非农就业岗位将增加17万，失业率将维持在7.5%不变。

交易员观察市场的最新动态：

* 盘面仅见短线交易，没有实质买盘，交易商等待102/6R登场。

* 5月CPI年增率相当低，债市已无需考虑通膨对市场的影响。

* 近期国际债市不稳，且长券标售不理想，交易商对102/6R看法较保守。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.01%-1.03%。本地时间10:10最新报价：

* 102/2殖利率持平，报1.0175%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周三展望》指标公债收益率小涨，静待非农就业报告提供联储政策线索

* 路透调查：美国5月非农就业岗位料仅增17万个，联储缩减刺激规模预期或降温

* 台湾5月消费者物价指数(CPI)年增率为0.74%(路透调查为升0.80%)--主计总处

* 美国经济：美联储准备评估购债措施，有可能“微调”政策--费希尔 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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