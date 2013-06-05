中欧贸易：中国商务部称坚决反对欧盟对华光伏产品征惩罚性关税的决定

路透北京6月5日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周三就欧盟对华光伏产品反倾销初裁发表谈话称，坚决反对欧盟对中国光伏产品征惩罚性关税的决定；并表示中国政府已启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴立案审查程序。

商务部网站援引他的话称，中国政府和产业对通过对话磋商解决问题表现了极大诚意，做出了巨大努力。欧方仍执意对中国输欧光伏产品采取不公正的征税措施，中方表示坚决反对。

“欧方裁定的临时反倾销税率从此前建议的47.6%降低到目前的11.8%。我们希望欧方进一步拿出诚意，展现灵活性，通过磋商找到双方都能接受的解决方案。”沈丹阳称。

他强调，中国高度重视中欧战略合作伙伴关系。经贸关系是中欧关系的重要基础，中方不愿意看到光伏产业贸易摩擦影响中欧关系大局。中国已经做好充分准备，希望欧方与中方尽早开始价格承诺谈判，维护中欧经贸合作大局。