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市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 11:03 BJT

英国金融：监管机构FCA颁布新规，禁止向散户投资者推介某些高风险投资

路透伦敦6月4日 - 英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority，FCA)周二宣布，将不允许向绝大多数英国散户投资者推介某些高风险投资计划。

FCA颁布最终条例，禁止推广不受监管的集体投资计划(UCIS)和非主流型联合投资产品(NMPI)，称这些结构通常复杂的基金产品让散户投资者损失了“大量金钱”。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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