更新版 2-新债招标：中国七年续发国债收益率略低预期，资金紧高位博边际机构不少

* 七年续发国债中标收益率略低于预期

* 部分机构仍有基本承销额考核压力

* 资金紧张，高位博边际机构不少

* 追加发行14亿元，实际发行314亿元

* 现券一二级呈背离走势 (新增追加发行数据)

路透上海6月5日 - 中国财政部周三续招标发行的七年期固息国债中标收益率略低于市场预期，亦低于二级市场。部分机构因基本承销额等考核压力，拉低最终加权结果；虽然投标倍数中性，但当前紧张的资金局面下，高位博边际的机构也不少。

“现在这个价位拿，肯定是亏的，我看到一级半3.40%也有成交的了，但国债承销不完全是考虑收益，有基本承销额压力在的。”上海一商业银行交易员称。

业内人士稍早透露，该七年期固息国债中标收益率为3.3506%，略低于此前3.37%的市场预测均值。边际中标收益率为3.3902%，首场投标倍数为1.8倍。

另据刊登在中国债券信息网的公告显示，该七年续发国债追加发行14亿元人民币，实际发行总量达314亿元。

一二级市场走势则显背离，二级市场上，资金紧张情势未见明显缓解，剩余期限约6.64年的固息国债130003券成交价对应收益率 区间在3.384%-3.40%，上交易日尾盘报价对应收益率为3.38%。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.3750%。

上海一大型券商交易员也提到，总体资金价格虽然居高不下，但承销团机构要履行承销义务，“这点钱还是有的，不过今天资金偏紧，看高的机构不少，40(3.40%)以上博(边际)的也很多。”

今日招标国债为今年第八期七年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；6月6日至6月7日进行分销；6月13日起与原发行部分合并上市交易。