中印等国将获美国对伊朗制裁豁免权续期--消息人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月4日 - 两名美国政府消息人士称，美国国务卿克里最早可能本周三决定对印度和中国等国家延长对伊朗石油制裁的豁免权，条件是这些国家减少向伊朗采购原油。
美国对伊朗石油制裁豁免权的期限为180天。
石油制裁是美国政府切断伊朗核项目资金来源的主要工具之一。西方国家怀疑伊朗核项目旨在发展核武能力，但伊朗则坚持称其核项目用于发电和医疗用途。
印度已率先减少进口伊朗石油，去年12月以来该国自伊朗的石油进口量已减少近五分之一。而据与中国炼油国企熟悉的贸易官员称，全年而言，中国进口伊朗石油的降幅可能在5-10%。
去年6月美国国务院推迟了几周，才宣布予以中国豁免权续期，但预计这种情况在本轮不会出现。
要求匿名的政府消息人士称，预计中国、印度、韩国、土耳其和新加坡等国家周三均将获得豁免权续期。
周二的一次听证会上，美国参议院外交关系委员会主席梅内德斯（Robert Menendez）要求负责政治事务的副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）谈谈哪些国家本周能获得制裁豁免权续期。
谢尔曼回答道：“我能向您保证：明天获得豁免权续期的所有国家，都会大规模削减（进口伊朗石油），因为这是法律要求的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。