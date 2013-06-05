基金产业：贝莱德推出欧洲首支跨境ETF，着眼迅速扩展欧洲市场

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦6月5日 - 全球最大的基金公司贝莱德(BlackRock) 准备推出欧洲第一支跨境上市交易基金(EFT)，希望透过此举降低交易费用，吸引更多投资者。
ETF追踪一篮子股票、债券或商品，交易方式与股票相同。ETF追踪股票指数，但不需要直接持有标的股票。
欧洲的ETF目前只在单一国家或多国的股票交易所内挂牌和交易，并且在交易执行国的交易所内结算。
如果某国的投资者想要买卖于他国挂牌的ETF，他必须在两个国家都拥有存托帐户，而且随时更新帐户内的持仓明细，并且遵守两国的交易规范。
贝莱德表示，上述过程可能复杂、耗时又费钱。
贝莱德计划发行一支结构为国际证券托管的ETF，避开上述流程。这种结构的ETF只需要在单一地点进行交易结算。
该公司寄望简化结构的ETF能成为未来更多跨境上市交易基金的模范，进而提高流动性、削减交易成本并最终扩展目前规模为2,200亿美元的欧洲ETF市场--远远落后于规模1.5兆(万亿)美元的美国ETF市场。
“想要在三至五年内将欧洲ETF市场规模扩充至1兆美元，整体市场环境必须提高效率，”iShares全球主管Mark Wiedman表示。贝莱德以iShare品牌在全球共发行超过600支ETF。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。