基金产业：贝莱德推出欧洲首支跨境ETF，着眼迅速扩展欧洲市场

路透伦敦6月5日 - 全球最大的基金公司贝莱德(BlackRock) 准备推出欧洲第一支跨境上市交易基金(EFT)，希望透过此举降低交易费用，吸引更多投资者。

ETF追踪一篮子股票、债券或商品，交易方式与股票相同。ETF追踪股票指数，但不需要直接持有标的股票。

欧洲的ETF目前只在单一国家或多国的股票交易所内挂牌和交易，并且在交易执行国的交易所内结算。

如果某国的投资者想要买卖于他国挂牌的ETF，他必须在两个国家都拥有存托帐户，而且随时更新帐户内的持仓明细，并且遵守两国的交易规范。

贝莱德表示，上述过程可能复杂、耗时又费钱。

贝莱德计划发行一支结构为国际证券托管的ETF，避开上述流程。这种结构的ETF只需要在单一地点进行交易结算。

该公司寄望简化结构的ETF能成为未来更多跨境上市交易基金的模范，进而提高流动性、削减交易成本并最终扩展目前规模为2,200亿美元的欧洲ETF市场--远远落后于规模1.5兆(万亿)美元的美国ETF市场。

“想要在三至五年内将欧洲ETF市场规模扩充至1兆美元，整体市场环境必须提高效率，”iShares全球主管Mark Wiedman表示。贝莱德以iShare品牌在全球共发行超过600支ETF。(完)