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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 11:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨，因美元全线承压

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* 美元突然全线承压，此前除日圆外其他亚洲货币上涨

* 欧元/美元回升至1.3080上方，但1.3100/10之间的卖需压制涨势

* 停止单埋于1.3100上方，若突破则目标是1.3180/1.3200。(完)

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