投行观点：价值链中端进口产品未来或被“中国造”替代--瑞银

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月5日 - 投资银行--瑞银(UBS)近日发布报告称，随着经济发展，中国制造的产品将继续在全球价值链中上移，未来处于价值链中端的进口品可能会越来越多地被“中国制造”所取代。
报告称，有观点认为中国对于相邻经济体和商品出口国较为重要，对其它地区却未必如此，此外考虑到东亚产业链的垂直融合，一些出口到中国的亚洲经济体产品最终其实是出口到美国和其它发达经济体。
但瑞银经济学家汪涛认为，中国对包括发达经济体在内的所有地区的重要性都在上升。而且，随着中国在全球价值链中位置的上升，其进口结构也已发生变化，这种趋势还可能延续，并对不同出口国产生重要影响。
她在报告中指出，未来十年，中国制造业可能继续升级，在价值链中不断攀升，机械设备、仪器工具等将越来越多地被本国产品所取代。而中国对大宗商品的需求可能受两个相反因素的影响，一方面GDP和投资增长将更平衡，增速有所放缓；另一方面在工业升级过程中，本国产的半成品和生产资料增多。
这一趋势也在过去十年得到一定验证，报告显示，与2002年比，2012年矿产燃料类所占中国进口比重大幅攀升，自8%升至25%；而机械设备类的则从22%降至15%。
新一届中国领导层提出，要立足内需打造中国经济升级版。今年以来中国进口增速基本持稳，1-4月进口同比增10.6%。5月贸易将于周六(8日)公布。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。