投行观点：价值链中端进口产品未来或被“中国造”替代--瑞银

路透北京6月5日 - 投资银行--瑞银(UBS)近日发布报告称，随着经济发展，中国制造的产品将继续在全球价值链中上移，未来处于价值链中端的进口品可能会越来越多地被“中国制造”所取代。

报告称，有观点认为中国对于相邻经济体和商品出口国较为重要，对其它地区却未必如此，此外考虑到东亚产业链的垂直融合，一些出口到中国的亚洲经济体产品最终其实是出口到美国和其它发达经济体。

但瑞银经济学家汪涛认为，中国对包括发达经济体在内的所有地区的重要性都在上升。而且，随着中国在全球价值链中位置的上升，其进口结构也已发生变化，这种趋势还可能延续，并对不同出口国产生重要影响。

她在报告中指出，未来十年，中国制造业可能继续升级，在价值链中不断攀升，机械设备、仪器工具等将越来越多地被本国产品所取代。而中国对大宗商品的需求可能受两个相反因素的影响，一方面GDP和投资增长将更平衡，增速有所放缓；另一方面在工业升级过程中，本国产的半成品和生产资料增多。

这一趋势也在过去十年得到一定验证，报告显示，与2002年比，2012年矿产燃料类所占中国进口比重大幅攀升，自8%升至25%；而机械设备类的则从22%降至15%。