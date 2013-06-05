台湾汇市：台币放量收至三周高位，央行一度于特定价位无上限买美元

* 央行强力阻升致成交量骤然放大 * 市场揣测台币短期走升机率稍高 * 明日料主交投区间移至29.700-29.850 路透台北6月5日 - 台币兑美元 周三放量收升1.1角至逾三周高位。台币今日在 外资汇入、外银卖汇引导下走出升值行情，盘中央行为阻升台币，一度在特定价位祭出无上 限买入美元，这项阻升措施央行近来已罕见采用，引发市场讨论。不过午后央行阻升未更进 一步，交易员料明日台币升势将缓和，但区间拉大，先看29.700-29.850。 汇银人士指出，韩元 、日圆 今日升值，外资在亚洲区回补亚币仓位的 行动似乎一致，台币也同样成为回补标的。然而交易员预估央行午盘前在29.870-29.875一 度挂单买入美元或达7-8亿美元，约占台北外汇经纪公司总成交量的一半，似已有效消化外 资卖盘，明日将进一步观察外资美元抛汇力道。 〞All you can eat(无上限买入美元)已经很久没有见到了，让人好奇央行背后的考量 。〞一外资银行交易员称。 台币今日收高0.37%，虽仍落后韩元升值0.57%及日圆走高0.56%，但仍是近来难得的较 大幅度升值行情。 今日收盘价29.910为逾三周收盘高位，前高落在5月14日收报29.906。不计央行开盘及 尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间较大在29.770-29.910。两家经纪商合计全日成交量 达18.39亿美元，为近来罕见的大量。其中台北外汇经纪公司成交量创逾4个月来大量，前次 大量为1月28日的15.72亿。 市场人士认为，外资操作套利通常会持续一段时间，明日首要观察外资是否持续推升台 币。而进出口商在今日盘势震荡之际并未现踪，也可观察明日是否进场交投。 台湾股市 周三微幅收低0.11%报8,181.91点，外资及陆资在台股卖超42.73亿台 币，为连续第五天卖超，累计卖超达310.63亿。 除现汇市场波动剧烈，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日也同样大幅震荡 。交易员指出，今日见不少寿险业者在NDF卖出美元，令远汇市场各天期折价明显加深，六 个月期折价点数甚至较上日大幅扩大1角以上。 本地台币现货收盘后，指标美元/台币一个月期 报价落在29.725/745左右 ，较上日尾盘的29.915/928走软近2角。 一中型寿险业交易室主管表示，在周五美国公布非农就业数据之前，寿险业因担忧数据 公布后汇率的波动度加剧，因而在此前适度出脱手上的美元多仓，属于正常的部位调节。 新兴汇市方面，韩元周三引领新兴亚洲货币上涨，因在美国就业报告公布前，投资者持 续对区域货币回补空仓，且日圆走强。 本周主要数据与国际事件包括晚间美联储公布褐皮书、美国抵押贷款指数、耐久财订单 ；周四英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率决定及周五台湾公布5月贸易数据、美国公布 非农就业数据、中国国家主席习近平与美国总统欧巴马会晤。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.910 30.020 29.776-30.050 30.040 14.60 6.97 元太外汇经纪公司 29.780 29.903 29.777-30.000 30.000 3.79 3.17 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 0.000/0.020 美元/台币六个月期 -0.180/-0.140 -0.065/-0.035 (完)