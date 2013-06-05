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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 11:08 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外货币走势困顿，主要货币对下档停止单被触发

0241 GMT -

* 美元兑日圆以外货币走势困顿，很多货币对在下档水准的停止单都被触发

* 美元兑坡元在突破1.26后触及1.2570，美元兑韩元跌至1,117.5

* 在周五美国公布非农就业数据之前，市场人士暂停仓位调整

* 市场预计会对每份新出炉的美国经济数据做出过度反应(完)
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