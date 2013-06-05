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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 11:16 BJT

日本股市：日经指数早盘在震荡交投中小跌，静待首相安倍的成长策略

路透东京6月5日 - 日本股市日经指数周三在震荡交投中下滑，投资者离场静待首相安倍晋三的经济成长策略讲话，但美元反弹至100日圆上方，帮助限制了跌幅。

日经指数 早盘收低0.3%至13,499.26点，小幅高开后在平盘上下波动。

分析师表示，随着美元重新站上100日圆，投资者继续解除日本股票空仓。

市场人士称，在美国周五公布就业数据前，投资者亦避免建立仓位。

东证股价指数 下跌0.2%至1,123.63点。(完)
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