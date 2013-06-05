台湾债市：RP利率持稳既有区间，旬初资金分配略有不均

路透台北6月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳在既有区间。虽然时序进入旬初，不过资金分配略有不均，且客户对利率下调的抗性增加，使RP利率欲再出现像上月连续调降的走势不易。

一大型证券商人士指出，今日欲与投信调度大额资金，不过对方要求公债RP利率必须要0.68%才愿意承做。

另一证券商交易员则称，在公司债到期续做时，想将RP利率微幅下调至0.73-0.74%，客户也略有抱怨。

惟一票券商交易员表示，客户找券需求仍强。昨日虽有几家投信走钱，但今日又恢复平静。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。