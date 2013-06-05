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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 11:20 BJT

台湾债市：RP利率持稳既有区间，旬初资金分配略有不均

路透台北6月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳在既有区间。虽然时序进入旬初，不过资金分配略有不均，且客户对利率下调的抗性增加，使RP利率欲再出现像上月连续调降的走势不易。

一大型证券商人士指出，今日欲与投信调度大额资金，不过对方要求公债RP利率必须要0.68%才愿意承做。

另一证券商交易员则称，在公司债到期续做时，想将RP利率微幅下调至0.73-0.74%，客户也略有抱怨。

惟一票券商交易员表示，客户找券需求仍强。昨日虽有几家投信走钱，但今日又恢复平静。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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