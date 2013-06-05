台湾债市：RP利率持稳既有区间，旬初资金分配略有不均

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北6月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳在既有区间。虽然时序进入旬初，不过资金分配略有不均，且客户对利率下调的抗性增加，使RP利率欲再出现像上月连续调降的走势不易。
一大型证券商人士指出，今日欲与投信调度大额资金，不过对方要求公债RP利率必须要0.68%才愿意承做。
另一证券商交易员则称，在公司债到期续做时，想将RP利率微幅下调至0.73-0.74%，客户也略有抱怨。
惟一票券商交易员表示，客户找券需求仍强。昨日虽有几家投信走钱，但今日又恢复平静。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。