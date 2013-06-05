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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 11:42 BJT

路透调查：美国上周原油库存料下降，因进口减少

路透6月4日 - 11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因进口减少且炼厂活动升温。

调查平均预估显示，5月31日止当周美国原油库存料减少40万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。

API周二公布，5月31日止当周原油库存意外减少780万桶，库欣库存减少45.4万桶。

市场目前将等待EIA周三1430GMT公布的库存数据。

Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示，预计原油库存下降是因为进口料再度减少。

5月31日止当周炼厂产能利用率料较前一周的86.4%上升0.6个百分点。

EIA数据显示，5月24日止当周美国原油库存增加约300万桶。

调查显示，5月31日止当周馏分油库存预计增加120万桶。API周二公布数据为增加24.1万桶。

汽油库存预计将上升50万桶。API公布库存减少130万桶。

根据EIA，5月24日止当周馏分油库存增加190万桶，汽油库存下降150万桶。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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