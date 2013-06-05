路透调查：美国上周原油库存料下降，因进口减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月4日 - 11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因进口减少且炼厂活动升温。
调查平均预估显示，5月31日止当周美国原油库存料减少40万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。
API周二公布，5月31日止当周原油库存意外减少780万桶，库欣库存减少45.4万桶。
市场目前将等待EIA周三1430GMT公布的库存数据。
Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示，预计原油库存下降是因为进口料再度减少。
5月31日止当周炼厂产能利用率料较前一周的86.4%上升0.6个百分点。
EIA数据显示，5月24日止当周美国原油库存增加约300万桶。
调查显示，5月31日止当周馏分油库存预计增加120万桶。API周二公布数据为增加24.1万桶。
汽油库存预计将上升50万桶。API公布库存减少130万桶。
根据EIA，5月24日止当周馏分油库存增加190万桶，汽油库存下降150万桶。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。