《澳洲经济焦点》第一季GDP成长仍低于趋势，提升央行降息机率

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国第一季最终销售成长率为1.8%。英国第一季经济较上年同期成长0.6%，而欧元区GDP则较上年同期下滑1.0%。
在截至3月的12个月中经通胀调整后产出总值为1.5兆(万亿)澳元，人均产值约64,800澳元(62,200美元)。美国的人均GDP为50,700美元。
推动成长的主要因素是贸易，澳洲进口减少，而以往在矿业和液化天然气项目的投资则提振了出口，这趋势还会持续数年。
净出口对经济成长的贡献为1.0个百分点，为四年来最大贡献度。
消费者也略为增加支出，家庭支出提高0.6%。但储蓄情况显现出略趋审慎的态度，储蓄占可支配收入的比率小升至10.6%的高点。
企业亦削减工厂和机械的投资，住房建筑依旧持平。
所幸在未来降息的前景下，报告中没有呈现什么通胀的迹象，单位劳工成本大幅下滑。(完) (编译 王冠中; 审校)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。