《澳洲经济焦点》第一季GDP成长仍低于趋势，提升央行降息机率

美国第一季最终销售成长率为1.8%。英国第一季经济较上年同期成长0.6%，而欧元区GDP则较上年同期下滑1.0%。

在截至3月的12个月中经通胀调整后产出总值为1.5兆(万亿)澳元，人均产值约64,800澳元(62,200美元)。美国的人均GDP为50,700美元。

推动成长的主要因素是贸易，澳洲进口减少，而以往在矿业和液化天然气项目的投资则提振了出口，这趋势还会持续数年。

净出口对经济成长的贡献为1.0个百分点，为四年来最大贡献度。

消费者也略为增加支出，家庭支出提高0.6%。但储蓄情况显现出略趋审慎的态度，储蓄占可支配收入的比率小升至10.6%的高点。

企业亦削减工厂和机械的投资，住房建筑依旧持平。