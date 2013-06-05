中国债市：5月债券托管量增2,514亿，现券成交创逾五年新低--中债登

* 当月银行间市场现券交割量环比大减逾六成，创五年来新低

* 5月中债登债券托管量新增2,514亿元，至24.95万亿元

* 债市监管风暴持续发酵，机构交投更趋谨慎

* 现券交易低迷或还将持续

路透上海6月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，5月银行间债市现券交割量延续上月的下降态势，且环比降幅扩大至逾六成，创下五年多以来单月成交量新低,主因受到债市监管风暴的波及。

此外，5月末债券托管量余额为24.95万亿元人民币，当月增2,514亿元，其中商业银行和基金仍为增持主力。

市场人士指出，随着债市监管风暴持续发酵，合规的债市交易行为范围被进一步压缩，而机构对未来监管动向预期也大多仍持谨慎态度，在自营交易为主导的市场环境下，现券成交量大幅萎缩。

“这是预料之中的事，出了这么多(规范债市交易的)规定，路都堵死了，交割量肯定要下来，之前看下来就估计至少要降五成，”上海一大型银行交易员称。

5月银行间市场现券交割量降至2.36万亿元，较上月的6.29万亿元大减逾六成，并创2008年2月以来新低。

该交易员指出，代持暂停后，理财帐户的交易监管也更加严格，市场活跃度明显降低，现在债市的交易主要靠机构的自营来支撑，“现在谁也不会自投罗网，就算没有利益输送也不敢轻举妄动。”

她并预计，债市交易低迷的局面还会持续一段时间，在监管层出台更多措施以明确机构预期后，市场交投才有机会逐步回暖。

消息人士此前透露，中债登下发通知要求，不得通过第三方过券方式，逃避“同一金融机构法人债券账户之间不得进行债券交易结算”的规定。

另外，昨日多位交易员透露，市场上有传言称中债登未来将全部推行DVP结算。他们认为，如若实施，此举对银行等行事历来中规中矩，且资金较为宽裕的机构来说，影响应该不大，但对券商、基金和丙类户，则可能增加未来交易困难。

中债登最新数据显示，债券投资主力--商业银行5月增持量为989亿元，较上月的330亿元有所回升；基金公司当月的债券托管增量则为689亿元，而上月基金增持量达1,852亿元，为五个月高点。

具体债券方面，不包括托管在上海清算所的短融和超短融，当月净增量前三位的券种与上月相同，仍为国债、政策性银行债和中期票据。

以下为5月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2013年5月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

商业银行 162,773.77 988.73 5,131.99

----------------------------------------------------

基金公司 27,115.18 689.19 3,471.36

----------------------------------------------------

保险机构 22,723.11 24.67 625.87

----------------------------------------------------

证券公司 1,691.22 -42.01 101.42

====================================================

以下为5月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2013年5月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

政府债券 83,891.28 1,693.75 3,155.35

----------------------------------------------------

央行票据 11,009.72 -1,380.00 -2,430.00

----------------------------------------------------

政策性金融债 83,217.43 886.10 4,635.10

----------------------------------------------------

政府支持机构债 8,100.00 0.00 -150.00

----------------------------------------------------

商业银行债 13,289.60 120.00 637.00

----------------------------------------------------

非银行金融机构债 368.00 -5.00 -5.00

----------------------------------------------------

企业债券 22,144.26 365.67 2,842.03

----------------------------------------------------

中期票据 27,269.10 845.00 3,297.10

----------------------------------------------------

集合票据 121.73 -11.50 -23.29

----------------------------------------------------

资产支持证券 49.59 0.00 -26.70

----------------------------------------------------

外国债券 40.00 0.00 0.00

====================================================

合计 249,500.71 2,514.02 11,931.60

以下为5月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2013年5月 2013年累计 *2012年全年

======================================================

债券发行量

其中:本币债 6,339.44 24,349.41 58,119.44

美元债 -- -- --

------------------------------------------------------

现券交割量

(银行间) 23,589.50 278,986.10 698,076.98

------------------------------------------------------

回购交割量 144,695.42 687,889.76 1,462,458.03

------------------------------------------------------

债券兑付量 3,346.64 12,009.00 28,575.85

======================================================

注：*中债登对2012年全年的主要发行和交易数据有所调整

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.