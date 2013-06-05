路透基点：五家银行将为亿晶光电科技提供21.8亿元人民币贷款

路透香港6月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说法指出，五家银行将为亿晶光电科技下属的常州子公司提供21.8亿元人民币(3.56亿美元)贷款。

牵头行中国建设银行负责10亿元人民币。中国农业银行为共同主办行，负责3.8亿元人民币。一般参贷行包括中信银行(3.5亿元人民币)、江南农村商业银行(3亿元人民币)和中国银行(1.5亿元人民币)。

额度将用于为公司现有债务进行再融资。

公司上周向证交所提交的文件显示，本案包括一笔2015年3月20日到期、由资产支持的贷款，以及一笔作为营运资本的循环信贷，期限将由动用日期决定。

据一名当地银行业消息人士称，资产支持贷款部分利率为人行基准利率的110%，再循环部分利率为指标利率的100%。

该贷款将由常州亿晶光电科技的全部有行和无形资产，以及亿晶董事长荀建华持有的股份担保。荀建华和政府支持的投资平台--金坛市水利资产经营有限公司也将提供担保。