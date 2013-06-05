路透基点：五家银行将为亿晶光电科技提供21.8亿元人民币贷款

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说法指出，五家银行将为亿晶光电科技下属的常州子公司提供21.8亿元人民币(3.56亿美元)贷款。
牵头行中国建设银行负责10亿元人民币。中国农业银行为共同主办行，负责3.8亿元人民币。一般参贷行包括中信银行(3.5亿元人民币)、江南农村商业银行(3亿元人民币)和中国银行(1.5亿元人民币)。
额度将用于为公司现有债务进行再融资。
公司上周向证交所提交的文件显示，本案包括一笔2015年3月20日到期、由资产支持的贷款，以及一笔作为营运资本的循环信贷，期限将由动用日期决定。
据一名当地银行业消息人士称，资产支持贷款部分利率为人行基准利率的110%，再循环部分利率为指标利率的100%。
该贷款将由常州亿晶光电科技的全部有行和无形资产，以及亿晶董事长荀建华持有的股份担保。荀建华和政府支持的投资平台--金坛市水利资产经营有限公司也将提供担保。
该公司公布2012年净亏损6.88亿元人民币。今年第一季末总资产为47.5亿元人民币。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。