投行观点：三季度港股或会反弹至年初高点，因资金回流及预期改善--野村

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 国际知名投行野村证券中国股票研究主管刘鸣镝周三在上海指出，随着部分对冲基金自日本和东南亚回流香港，以及外界对中国经济基本面的担忧舒缓，估计三季度港股将出现反弹，或会冲至年初高点，甚至更高。
她预期，MSCI中国指数 和恒生指数 等关键指数在三季度有望触及年初高点，金融股、周期股机会较大；资源类股中的龙头公司亦有补涨机会。而A股指数届时亦可能受港股提振，出现反弹行情。
MSCI中国指数周三早盘报59.21点，离2月初高点66.47还有逾一成的上涨空间；而恒生指数离年初高点亦有近一成的上涨空间。
她指出，5月以前国际对冲基金大多策略是做多日本和东南亚股市，看空中国及香港市场。不过最近日本及东南亚股市出现大跌，相当多资金回流香港市场，看空港股气氛有所好转。
“对于宏观经济走势，50%是预期，50%是事实。一旦预期出现偏差，我们就会有获利机会。”她指出，一季度外界对于中国经济寄予较高期望，但二季度海外投资者又是过于悲观。一旦三季度中国经济数据符合预期，甚至超预期，投资者气氛改善，这将给股市带来一些支持。
目前港股中的优质中资公司的市净率仅1.3-1.4倍，在亚太市场上最低。
她介绍称，海外投资者对中国经济的担忧，主要集中在地方融资平台债务如何化解、经济减速下企业资本回报率（ROE）是否受压制、房地产市场是否会崩盘等。
对于上述担忧，她显得较为乐观。她解释称，包括所得税、房产税等在内的直接税收在中国占比较低，一旦大陆改革税收机制，直接税种的范围和规模扩大，那么地方政府未来将不再依赖卖地和卖资产来偿债，这将是一个缓解地方政府偿债压力的长效机制。而在经济减速的前提下，地方政府不再有招商扩大产能的冲动，而且现有过剩产能亦将会部分退出，这将有利于现有制造业企业ROE的提高，直接提升企业的利润。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。