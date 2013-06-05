投行观点：三季度港股或会反弹至年初高点，因资金回流及预期改善--野村

路透上海6月5日 - 国际知名投行野村证券中国股票研究主管刘鸣镝周三在上海指出，随着部分对冲基金自日本和东南亚回流香港，以及外界对中国经济基本面的担忧舒缓，估计三季度港股将出现反弹，或会冲至年初高点，甚至更高。

她预期，MSCI中国指数 和恒生指数 等关键指数在三季度有望触及年初高点，金融股、周期股机会较大；资源类股中的龙头公司亦有补涨机会。而A股指数届时亦可能受港股提振，出现反弹行情。

MSCI中国指数周三早盘报59.21点，离2月初高点66.47还有逾一成的上涨空间；而恒生指数离年初高点亦有近一成的上涨空间。

她指出，5月以前国际对冲基金大多策略是做多日本和东南亚股市，看空中国及香港市场。不过最近日本及东南亚股市出现大跌，相当多资金回流香港市场，看空港股气氛有所好转。

“对于宏观经济走势，50%是预期，50%是事实。一旦预期出现偏差，我们就会有获利机会。”她指出，一季度外界对于中国经济寄予较高期望，但二季度海外投资者又是过于悲观。一旦三季度中国经济数据符合预期，甚至超预期，投资者气氛改善，这将给股市带来一些支持。

目前港股中的优质中资公司的市净率仅1.3-1.4倍，在亚太市场上最低。

她介绍称，海外投资者对中国经济的担忧，主要集中在地方融资平台债务如何化解、经济减速下企业资本回报率（ROE）是否受压制、房地产市场是否会崩盘等。